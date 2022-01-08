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中國互聯網增資旗下小貸 掀風潮

記者黃雅慧／綜合報導
字節跳動布局網路小貸，投資成立深圳市中融小額貸款股份有限公司。 （取材自微博）
字節跳動布局網路小貸，投資成立深圳市中融小額貸款股份有限公司。 （取材自微博）

京東科技、美團、騰訊、字節跳動等多家互聯網平台紛紛增資旗下小貸公司。分析指出是為了滿足監管對全國性網路小貸跨省經營的註冊資本門檻，同時互聯網巨頭攜資金與流量切入小貸行業將使行業進一步洗牌。

經濟參考報報導，重慶京東盛際小額貸款有限公司（京東小貸）進行工商變更，註冊資本由人民幣30億元增至50億元（約4.7億至7.8億美元），增幅66.67%。這是京東小貸2021年第二次增資。此前的2021年8月，京東小貸註冊資本由人民幣16億元增至30億元（約2.5億至4.7億美元）。此外，包括美團、騰訊、字節跳動等互聯網巨頭近兩年也紛對旗下小貸公司進行增資。

為何多家巨頭會有增資舉動？一是為了滿足監管規定，二是顯示貸款業務目前仍是巨頭金融業務的重點構成，增資有利於未來實現規模擴張。

中國銀保監會發布「網路小額貸款業務管理暫行辦法」徵求意見稿，規定小額貸款公司的註冊資本不低於人民幣10億元、跨省級行政區域的小額貸款公司的註冊資本不低於人民幣50億元，皆為一次性實繳貨幣資本。

易觀高級分析師蘇筱芮分析，多家巨頭選擇將旗下小貸公司實施增資，一方面表明貸款類業務仍是巨頭金融業務的重點構成，另一方面也表明在2021年消金牌照批設情況尚未明朗的情況下，選擇小貸牌照進行增資以實現規模擴張成為部分巨頭的現實路徑。

北京市網路法學研究會副祕書長車寧認為對背景資源雄厚、業務場景豐富、客戶流量充裕、技術實力強勁的企業來說，網路小貸牌照有很強的加持作用，可以藉此布局面向小微企業的普惠金融尤其是小微信貸服務，在消費金融「紅海」之外開闢業務增長「第二曲線」。

也因此，未來小貸行業洗牌將進一步加劇。車寧指出，受監管政策、市場環境、企業自身經營等影響，未來網路小貸市場將呈現更加明顯的分化趨勢。與此同時，當前展業環境更有利於具有較強市場能力、合規能力、技術能力和客戶、場景經營能力的龍頭企業，資源和份額將進一步集中。

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