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鴻海去年營收5.93兆台幣 寫新猷

記者蕭君暉／綜合報導
鴻海去年全年營收創歷史新高。圖為鴻海土城總部一隅。（中央社資料照片）
鴻海去年全年營收創歷史新高。圖為鴻海土城總部一隅。（中央社資料照片）

鴻海5日公布去年12月合併營收逾6606.8億元（台幣，下同，約239.3億美元），優於預期，並且是同期第三高，推升去年第四季合併營收達1.83兆元，為單季次高，也比市場預期出色。去年合併營收5.93兆元，寫新猷，其中，伺服器營收接近1兆元，傲視同業，成為雲端與元宇宙趨勢下，受惠最大的硬體廠。

受到Google參與鴻海集團旗下樺漢私募案激勵，鴻海5日股價大漲5.5元，收109元，成為大盤撐盤要角，成交量逾14.2萬張，三大法人在連續四個交易日賣超之後轉為買超，合計買超逾1.3萬張。鴻家軍成員包括樺漢、鴻準、乙盛-KY、GIS-KY、正達、京鼎等也全面勁揚。

鴻海去年12月合併營收月增近6.3%，儘管較2020年同期衰退約7.4%，仍優於公司預期。去年第四季合併營收1.83兆元，季增30.6%，年減近8.7%，略優於市場預估，也優於該公司預期。2021年全年合併營收為5.93兆元，年增近10.9%，略優於市場預估，也優於該公司預期。

鴻海表示，去年12月營收當中，四大產品類別皆呈現月增，優於該公司預期。其中， 因為整體供應鏈狀況改善優於預期，使得「消費智能產品類別」需求維持高檔，同時帶動「電腦終端產品類別」強勁成長。

至於「雲端網路產品類別」中，伺服器產品維持在需求高檔。元宇宙帶來雲端資料存儲及雲計算的龐大需求，對資料中心需求一定增加。鴻海身為全球最大營收的資料中心製造廠商，受惠於雲端服務及元宇宙需求，使得集團伺服器年營收已近1兆元。另外， 「元件及其他產品類別」，去年12月也強勁成長，符合公司產品策略發展的目標。

鴻海去年第四季合併營收創次高，除「電腦終端產品類別」持平外，其餘三大產品類別，相較去年第三季皆成長，優於公司及市場預期。與2021年11月法說會釋出的展望相較，除 「元件及其他產品類別」表現優於預期外，其他三大產品類別表現皆符合預期。

從全年業績來看，以「消費智能產品類別」強勁成長最出色，「元件及其他產品類別」 成長次之，「電腦終端產品類別」及「雲端網路產品類別」約略持平，明顯優於公司預期， 也優於市場預估。

外資券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）則預估，由於市場對iPhone 13需求持續強勁，從去年底的熱潮將延續到今年第一季。鴻海身為iPhone 13最大組裝廠，受惠最大。

法人指出，鴻海在iPhone 13系列整體供貨比重約65%至70%，鴻海是iPhone 13 Pro Max獨家組裝代工廠，隨著高階大尺寸iPhone 13 Pro Max熱賣，將持續支撐鴻海今年第一季的業績。

鴻海營收
鴻海營收

營收 鴻海 雲端

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