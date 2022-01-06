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中國手機晶片供應商 聯發科躍居龍頭

記者林宸誼／綜合報導

根據中國研調機構CINNO Research 最新報告，聯發科拿下2021年中國市場最大智慧手機系統單晶片（SoC）供應商，占比增至36%；同時，也是中國5G智慧機市場，在高通之後的第二大手機處理器廠商。

IT之家報導，CINNO Research 中國智慧手機市場銷量數據預測，2021年中國5G智慧機市場中高通仍為最大手機處理器廠商，市場占比預計增至35%。

同時，隨著華為海思市占的萎縮，聯發科市場占比預計增至33%。2021年中國5G智慧機手機處理市場格局逐步由「三強」轉變為「兩超一強」的競爭格局。

集微網報導，市調機構Counterpoint最新統計，聯發科在全球智慧手機系統單晶片（SoC）市場持續居於領先，2021年第三季聯發科智慧手機晶片市占率高達40%，較去年同期的33%升7個百分點，已連續五季超越高通，高居市占龍頭。

Counterpoint研究總監Dale Gai指出，在具有競爭力的5G SoC和對4G SoC的高需求推動下，聯發科以40%的市占領先智慧手機SoC市場。

而隨著中高階SoC產品組合的增長，聯發科的收入也持續增長。

Dale Gai還提到，由於2022年第一季旗艦產品的推出以及從2021年第四季開始的晶片組價格上漲，聯發科產品的平均售價將繼續上升。同時由於持續短缺，4G晶片的需求繼續強勁，這代表聯發科未來依舊有非常大的增長空間。

日經亞洲評論報導，聯發科去年向高階領域邁出了一大步。先是在2019年開始發布一系列用於中階手機的5G晶片組後，聯發科於去年11月推出了用於高階智慧手機的天璣9000，該晶片組由台積電使用其最先進的4奈米製程的技術生產，甚至比蘋果的iPhone 13移動處理器使用的還要先進。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科還承諾使用台積電的3奈米晶片技術，預計到2023年，這項行業領先的技術將全面可用。

手機 晶片 5G

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