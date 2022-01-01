人民幣強勢 全年升值2.5%

人民幣匯率的強升走勢，可望吸引資金挹注A股，引起市場對大陸股市後市看好的預期。（本報資料照片）

2021年人民幣匯市在12月31日封關。最終交易日，人民幣對美元在岸收盤價為6.3730，較2020年末的6.5398升值1668個基點，全年累計升值2.55%。綜觀全年，人民幣與美元指數 雙邊匯率 震盪，加以中國外貿強勁下持續走升，但官方兩度出手抑制升值預期。在升貶張力對峙下，展望2022年，人民幣漲跌更增加彈性。

2021年全年，人民幣對美元在岸中間價累計升值1492基點，升值幅度超過2.28%；相較2020年12月31日人民幣對美元中間價為6.5249，升值幅度低於前年的6.47%。

回顧人民幣對美元的走勢，去年前兩個月，人民幣對美元匯率基本處於狹幅震 ，3月後因拜登政府經濟刺激計畫及美國疫情 好轉影響，美元反彈，人民幣匯率則於3月底貶至6.57。

不過，受到美元指數回落與中國強勢的外貿出口，人民幣升勢不斷，也引發人行兩度出手提高外匯存準率以壓抑升值預期。

一次是5月受美元指數回落等因素影響，人民幣升值觸及6.36關口。人行首出手將外匯存款準備金率由5%提高到7%，抑制升值預期，人民幣一度貶至6.48。

第二次是10月中旬後，受強勢出口、資本項流入等因素影響，人民幣再度走強，12月8日升破6.35。隨後，央行再次宣布上調外匯存款準備金率由7%至9%，人民幣對美元匯率在12月中、下旬升值勢頭受到緩頰。

展望2022年，不同機構作出預判。中國招商證券分析認為，2022年人民幣匯率較2021年會更強勢。

不過，中國中金公司預計，2022年疫情影響逐步減弱，全球貨幣政策趨緊縮，中國出口高增長估計難持續，一旦出口增速回落，人民幣有效匯率恐需修正估值。預計人民幣2022年有望溫和回調，年底中將落在6.65左右。

對於人民幣與美元指數是否持續背離，中國中信證券認為，隨著節後結匯需求回落，「外匯市場供需」對人民幣匯率力道減弱，屆時美元指數對於人民幣匯率影響或將重回主導。