滴滴Q3大虧人民幣306億 阿里CEO辭任董事

因業為投資虧損，滴滴出行第3季出現超過人民幣306億元的鉅額虧損。（路透）

中國網約車龍頭「滴滴出行 」12月30日公布第3季財報顯示，第3季虧損高達306億元（人民幣，下同，約48.01億美元），虧損大幅擴大，並且超過去年全年的虧損106億元。

滴滴第3季大虧主要來自認列轉投資 的「橙心」公司，滴滴第3季認列該公司208億元投資虧損。受此影響，滴滴2021年第3季度歸屬於普通股股東的虧損高達306億元。「橙心優選」是滴滴旗下一家社區電商平台，橙心優選近期業務出現收縮，橙心優選App也從滴滴出行頁面下架。

滴滴12月29日美股收盤價4.94美元，重挫8.18%。滴滴目前股價已經比6月30日在美上市時的發行價14美元暴跌64.7%，市值蒸發約436億美元。

滴滴12月30日還公告兩項重大訊息：一、阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任該公司董事會董事一職；二、董事會支持滴滴從紐交所退市，並授權滴滴啟動在香港上市的準備工作。

證券時報報導，中國官方在第3季升級對滴滴的監管措施，滴滴公布今年第3季營收 427億元，相較第2季營收482億元，單季衰退11.48%。其中，第3季滴滴出行的中國業務收入390億元，季減12.94%。

滴滴當前營收由三部分構成：中國出行業務（中國網約車、出租車、代駕和順風車等業務）；國際業務（國際出行和外賣等業務）；其他業務（共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務）。

具體來看，在非通用會計準則口徑下，滴滴今年第3季調整息稅攤銷前利潤為虧損75億元，2020年同期虧損0.17億元。

公布財報的同時，滴滴也宣布，阿里巴巴高級法務總監張毅被任命為滴滴董事會董事，阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇辭任滴滴董事會董事。

英國金融時報近日報導，滴滴已無限期禁止現任和前任員工出售公司股票。報導稱，滴滴IPO後180天的禁售期本應於12月27日結束，但目前該禁令已延長，且未公布新的結束日期。

觀察者網指出，儘管面臨艱難的處境，但值得慶幸的是，滴滴目前現金依然充裕。根據財報數據，截至第3季，滴滴帳上現金及約當現金達486億元，短期投資為125億元。