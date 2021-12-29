中芯國際透露 今年營收將增39%

中芯國際透露，公司重新梳理供應鏈，今年的銷售收入預計增長39%。（取材自中芯國際官網）

中芯國際資深副總裁、中芯北方總經理張昕對客戶信心喊話表示，為保證生產連續性、擴產連續性和客戶連續性，中芯京城北京 三期明年5月15日設備就會搬入，預計2025年達月產10萬片。

此外，中芯國際28日透露，公司重新梳理供應鏈，今年的銷售收入預計增長39%。

中芯國際於11月11日晚間發布第3季財報，營收 人民幣92.8億元（約14.6億美元），年增21.5%，淨利潤 人民幣20.7億元（約3.2億美元），年增22.6%，前三季淨利潤人民幣73.1億元（約11.5億美元），年增137.5%。

中芯國際受到美國出口管制以來，相關設備取得受限，陸續傳出設備交期拉長，無法如期擴產等問題，外界解讀，中芯高管出來信心喊話，希望穩住客戶訂單，但中芯上海廠及深圳廠的擴產計畫是否受阻，尚有待觀察。

據集微網報導， 張昕是在中關村IC產業論壇雲端上演講提到，在國際局勢複雜化的當下，中芯北方和中芯北京要保證生產連續性、擴產連續性和客戶連續性。

他補充，中芯北方在北京也將進入更高速發展，中芯京城北京三期明年5月15日設備就會搬入，到2025年，中芯京城將達到月產10萬片。

張昕還介紹了未來的規劃，在北京，中芯北方要儘快形成「三個能力、二個基地、一個核心」。三個能力，指的是複雜的系統工程的實施和聯合攻關的組織協調能力，追根溯源的解決產業鏈卡脖子問題的技術創新能力，為內循環產業鏈保駕護航提供平台和產能的全面服務能力。

二個基地，是聯合高校科研院所的產教研人才培養基地，聯合全球戰略合作夥伴的創新發展基地。最終目的是打造1個核心，也就是自主可控的核心競爭力。

張昕提到，2020年被美國納入實體清單後，中芯國際就著力於梳理零部件供貨能力、企業市場能力和相關專家。

針對元宇宙話題，中芯國際指出，公司可提供0.35微米到14奈米不同技術節點的晶圓代工與技術服務，產品廣泛應用於智慧手機、消費電子、智慧家居等市場。公司主要客戶是晶片設計公司，對行業內的新興應用、長期趨勢會密切關注。