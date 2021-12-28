台灣11月景氣熱 連續十月亮紅燈

台灣國發會27日發布11月景氣燈號，在金融、外貿及生產等各方面表現皆佳下，連續十個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月減少1分，雖然是在紅燈下緣，但景氣領先、同時指標持續上升。

國發會經濟發展處處長吳明蕙以「穩健」、「強勁」、「全面式復甦」來形容當前景氣和經濟成長動能，並研判12月仍有續亮紅燈的機率。

不過，吳明蕙也表示，Omicron變種病毒疫情 擴散，將是影響未來景氣最大變數。

一方面部分國家重啟或加大管制措施，使得供應鏈瓶頸再度升高，缺料導致生產不順，可能會影響外需和出口；萬一國內疫情壓力增加，則會對國內消費造成影響。

我國景氣燈號在今年以前已有十年之久沒亮過紅燈，但自今年2月起，月月亮紅燈，迄今已連續亮了十個月的紅燈（2月~11月），為史上最長的紅燈期。在此之前的連續紅燈，是發生在2010年1月到4月的連四紅。

關於未來持續亮紅燈的可能性？吳明蕙認為，還是有機率，且年底本就是採購旺季，各方面需求皆暢旺，加上國內疫情控制得不錯，目前製造業、服務業表現皆好，因此樂觀看待紅燈可望續亮。

至於明年，吳明蕙說，只是擔心比較基期愈來愈高，年增率可能放緩，但即使低於38分，黃紅燈已以上都算是景氣很好了。

觀察綜合判斷分數變動原因，景氣燈號九項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加一分；貨幣總計數M1B、製造業銷售量指數皆由紅燈跌落至黃紅燈，分數各減少一分，其餘六項燈號不變；併計之後，綜合判斷分數減少一分、降至38分。

領先指標已連續五個月上升，累積增幅1.92%；同時指標則是連續四個月上升，累積增幅1.48%，吳明蕙指出，兩項指標趨勢都是向上，整體看起來還是很好。

雖然非農部門就業 人數維持低迷藍燈，吳明蕙解釋，這項數列本來就反應比較慢，不過年增率跌幅已逐步收斂，主計總處按月公布的失業率也持續下滑；整體來看，國內的景氣走向全面復甦。