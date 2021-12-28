我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何中擴大西安封城總禁足 美卻砍半染疫隔離期？

丹佛驚傳槍案釀4死3傷 槍手交火後遭擊斃

台灣11月景氣熱 連續十月亮紅燈

記者葉卉軒／台北報導

台灣國發會27日發布11月景氣燈號，在金融、外貿及生產等各方面表現皆佳下，連續十個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月減少1分，雖然是在紅燈下緣，但景氣領先、同時指標持續上升。

國發會經濟發展處處長吳明蕙以「穩健」、「強勁」、「全面式復甦」來形容當前景氣和經濟成長動能，並研判12月仍有續亮紅燈的機率。

不過，吳明蕙也表示，Omicron變種病毒疫情擴散，將是影響未來景氣最大變數。

一方面部分國家重啟或加大管制措施，使得供應鏈瓶頸再度升高，缺料導致生產不順，可能會影響外需和出口；萬一國內疫情壓力增加，則會對國內消費造成影響。

我國景氣燈號在今年以前已有十年之久沒亮過紅燈，但自今年2月起，月月亮紅燈，迄今已連續亮了十個月的紅燈（2月~11月），為史上最長的紅燈期。在此之前的連續紅燈，是發生在2010年1月到4月的連四紅。

關於未來持續亮紅燈的可能性？吳明蕙認為，還是有機率，且年底本就是採購旺季，各方面需求皆暢旺，加上國內疫情控制得不錯，目前製造業、服務業表現皆好，因此樂觀看待紅燈可望續亮。

至於明年，吳明蕙說，只是擔心比較基期愈來愈高，年增率可能放緩，但即使低於38分，黃紅燈已以上都算是景氣很好了。

觀察綜合判斷分數變動原因，景氣燈號九項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加一分；貨幣總計數M1B、製造業銷售量指數皆由紅燈跌落至黃紅燈，分數各減少一分，其餘六項燈號不變；併計之後，綜合判斷分數減少一分、降至38分。

領先指標已連續五個月上升，累積增幅1.92%；同時指標則是連續四個月上升，累積增幅1.48%，吳明蕙指出，兩項指標趨勢都是向上，整體看起來還是很好。

雖然非農部門就業人數維持低迷藍燈，吳明蕙解釋，這項數列本來就反應比較慢，不過年增率跌幅已逐步收斂，主計總處按月公布的失業率也持續下滑；整體來看，國內的景氣走向全面復甦。

疫情 變種病毒 就業

上一則

彭博：軟封城恐拖垮經濟

下一則

財經簡訊

延伸閱讀

西安疫情擴大 祭最嚴管控 一律「足不出戶、不准聚集」

西安疫情擴大 祭最嚴管控 一律「足不出戶、不准聚集」
Omicron染病激增致人手不足 紐約MTA本周減少捷運班次

Omicron染病激增致人手不足 紐約MTA本周減少捷運班次
Omicron肆虐 醫學專家預測 灣區病例恐暴增

Omicron肆虐 醫學專家預測 灣區病例恐暴增
供應鏈好消息？豐田汽車11月產量 年減僅0.8%

供應鏈好消息？豐田汽車11月產量 年減僅0.8%

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
圖：pixabay

理財Q&A／買大型家電 4時機撿便宜

2021-12-20 02:00
「死硬派」想抄底的投資人正在觀望，等待美股出現更深、更誘人的下探。（路透）

美股老手等待更佳抄底機會 巴不得2018年平安夜重演

2021-12-21 23:43
彭博資訊指出，中國目前仍仰賴英特爾的晶片，英特爾因此不懼對新疆人權表態。 路透

英特爾要求供應鏈停用新疆貨 哪來的底氣？

2021-12-22 08:35
特斯拉執行長馬斯克周二表示，他已經實現出售個人所持特斯拉10%股份的目標，一面批評加州「課稅過重」。（美聯社）

馬斯克稱已賣出10%特斯拉持股 痛批加州萬萬稅

2021-12-22 07:31
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05

超人氣

更多 >
美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡

美飛中航班為何6小時後空中折返 原因看這裡
紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家

紐約法拉盛威利點要蓋賭場? 華人憂心被迫搬家
90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她
秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見
國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官

國衛院研究：新冠病毒在人體四處亂竄 侵襲全身器官