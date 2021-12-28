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趕製新iPhone 13 富士康春節前急招工 獎勵1萬人民幣

記者林宸誼／綜合報導

面對即將到來的春節假期和消費旺季，鴻海集團在中國的富士康鄭州工廠近期展開大規模招工，提前生產和備貨iPhone13系列新機，彌補之前落下的產能空缺，在這一輪招工中，推薦人獎勵人民幣500元（約78.8美元），求職者獎勵人民幣8500元至9500元（約1340美元至1497美元），總獎金高達人民幣1萬元（約1576美元）。

「九派新聞」報導，高額的入職獎勵，透露出工廠招工的迫切，這其中電子廠招聘需求旺盛。

公開資訊顯示，鄭州廠區為富士康生產iPhone的主要製造基地，有超過90條生產線，約35萬名工人，全球約一半的蘋果手機來自鄭州富士康工廠。

負責招工的勞務公司劉先生表示，電子產品更新換代快，會特別缺人手，「明年準備上市的iPhone，今年七八月就會開始生產。」

今年iPhone13系列發布前，富士康也啟動過幾輪大規模招工，入職獎金最高達人民幣1.27萬元（約2002美元）。按照之前的標準，入職者需在職滿90天，就能拿到正常工資及獎金，獎金又稱為「返費」。在旺季，工廠付給劉先生招工的勞務費也會更多。

蘋果今年由於供應鏈限制，9月、10月產能減少20%，造成iPhone13系列新機供不應求，在這個全球最大的iPhone代工生產基地，蘋果訂單決定著生產日期，也關乎著工人們的生計。

美的HR冬冬指出，美的工廠招聘時員工內部推薦費相對來說沒那麼高，在人民幣1000到2000元（約157.6美元至315.2美元）之間。他認為，那些給高額入職獎勵的工廠，是為了年後做儲備，「說白了就是招不到人，入職獎勵不是一直有，是不得已的情況下，公司花大價錢招人。」

武漢大學經濟與管理學院副教授陳建安認為，電子廠招工難的原因在於工作強度大、技術含量高，就iPhone生產線來說，工人並不是馬上可以上手，需要經過一段時間培訓。

超強工作強度帶來的疲憊，讓不少工人在拿到入職獎金前就提出離職，有工人抱怨，上夜班就像「脫層皮」，看到螺絲「就要吐了」。

劉先生透露，工人一般要求打卡45天或60天，才能拿到入職獎勵，為了減少工廠財務開支，一些領導在打卡期滿前，有事沒事找麻煩，工人要敢頂嘴，就直接開除了，也不用支付勞務公司勞務費。

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