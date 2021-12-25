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字節跳動創始人張一鳴 躍居中國青年企業家首富

記者黃雅慧／綜合報導
字節跳動創始人張一鳴躍居中國青年企業家首富。(取材自微博)
字節跳動創始人張一鳴躍居中國青年企業家首富。(取材自微博)

胡潤研究院24日發布「2021胡潤U40青年企業家榜」，列出今年胡潤百富榜上40歲以下（含40歲）白手起家的企業家。其中，抖音母公司，字節跳動創始人張一鳴財富達人民幣3400億元（約533.7億美元）躍居榜首，成為中國青年企業家首富。

據統計，張一鳴財富相比去年增長209%。市場傳聞字節跳動已重啓香港上市計畫，胡潤表示，一旦上市成功，張一鳴身價更將暴增，將躍登新的中國首富。

綜合來看，今年胡潤百富榜上，40歲以下（含40歲）的企業家比去年多70位，共有326位。其中75位是白手起家，比去年多六位。從總財富來看，較去年增長7%，達到人民幣1.09兆元，創歷史新高。其中25位財富超百億，比去年多四位。

就產業來看，先進製造業（以電子組件、新能源汽車、消費電子為主）上榜人數最多，共有19位，占榜單四分之一；其次是娛樂14位，電子商務六位。前三大行業占榜單六成。

北京仍然是U40青年企業家最集中的城市，有23位，但比去年少二位；上海比去年多一位，以14位保持第二；深圳有八位維持第三，比去年少一位。前三大城市占榜單六成。

值得注意的是，字節跳動創辦人張一鳴是今年富豪榜的長駐人物。今年3月公布的「2021胡潤全球富豪榜」，張一鳴首次進入中國前五，而在今年10月公布的中國富豪榜「2021胡潤百富榜」中張一鳴排名第二。

這或許與字節跳動營收增長相關。最新統計顯示，TikTok為2021年全球訪問量最大的互聯網網站，超過了去年冠軍谷歌（Google）。此外，據胡潤發布的獨角獸榜中，「字節跳動」估值達到人民幣2.25兆元，成為全球最大獨角獸。

張一鳴在今年5月宣布辭去字節跳動CEO、在11月交棒梁汝波。儘管表面退出，但有消息稱其在公司內部仍然活躍，正在領導公司布局氣候變遷與再生能源事業。

營收 北京 氣候變遷

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