A股IPO掛牌數、籌資額 今年雙創新高

2021年中國A股掛牌家數、籌資額創歷史新高，預計全年將超過500檔新股發行，籌資額估達5367億元（人民幣，下同，約842.5億美元）。

展望未來，德勤中國在新發布的報告表示，近年中國資本市場進行多項改革，對明年及之後數年的A股新股市場仍感到樂觀。

德勤中國資本市場服務部近日發布「 2021年中國中國及香港 新股市場回顧及2022年前景展望」統計，2021年全球市場的新股融資 額，美國那斯達克及紐約證券 交易所位居全球第一、第二，上海證券交易所、香港交易所和深圳證券交易所位列第三到第五名。

報告預計，2021年全年，中國A股市場融資額將達到5367億元，其中包括11檔在北京證券交易所上市的新股，其融資額為17.5億元。

另據中國證券報統計，截至12月21日，今年登陸A股上市公司的數量已達508家，比2020年全年的437家增長16%；已募資總額為5273億元，首度突破5000億元大關，並較去年全年的募資總額4806億元，成長9.7%。

安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽表示，隨證券法修訂以及推出創業板註冊制，和科創板制度的改善、北交所成立、試點紅籌股回歸和新三板精選層轉板等，中國資本市場正開啟一個新的時代。

德勤中國報告顯示，2021年中國新股發行數量最多是創業板，達199檔，其次是科創板的162檔，若再加上北交所，等於今年有超過七成的IPO，是以註冊制方式發行。