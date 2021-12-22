台灣立法院會讀通過 當沖降稅減半優惠延長3年

台灣立法院會21日三讀通過「證券 交易稅條例」修正案，當沖證交稅稅率減半至千分之1.5的優惠措施，將延三年至2024年底，可望持續提升台股 市場流動性。

昨天上午當沖降稅延長三讀通過後，台股由黑翻紅，上演慶祝行情，終場大漲120點，收17,789點。

當沖降稅適用期限將於今年底屆期，為延續市場交易動能，立法院已於12月14日朝野協商決議當沖降稅依照行政院版本通過，並於昨日院會三讀通過。行政院預期，修法效益可提升台股市場交易量及流動性，促進證券市場長遠發展。

當沖降稅不僅帶動台股動能，也挹注政府稅收，據財政部 統計歷年證交稅收入，從2016年的709億元台幣（約25.2億美元），增至2020年的1506億元台幣（約53.6億美元），累計今年前11月的證交稅收已達2538億元台幣（約90.3億美元），年增94.1%，將近倍增；而今年前七月的證交稅收1708億元台幣（約60.7億美元）就已超過去年全年的證交稅稅收，顯見當沖降稅措施相當程度達到提升市場交易量能及流動性的政策目的。

據統計，今年來至12月21日止，台股集中市場日均量3954億元台幣（約140.7億美元），當沖比平均為40.5%。

為提振台股市場交易流動性，立法院於2017年通過修正證交稅條例，自當年4月28日起，將當沖交易證交稅率減半，實施一年至2018年4月27日止；隨後再度修法延長三年八個月至今年12月31日止。

金管會之前評估，若當沖降稅不延續，恐致交易量萎縮六成；國民黨立委曾銘宗也一度主張當沖降稅應常態化；但財政部提醒，依納稅者權利保護法及財政紀律法規定，租稅優惠應訂定實施年限 ，並以達成合理的政策目的為限，不得過度。後經跨部會協商後，行政院於8月19日的院會修正通過財政部所提證交稅條例修正，將實施期限再延長三年。

曾銘宗表示，當沖不僅可以活絡股市，也是避險機制，有存在必要；他主張當沖降稅應常態化，但考量到股市最怕不確定性，若屆時沒通過修法，會影響台股穩健發展，既然執政黨堅持依照行政院版本通過，「我們也尊重」。