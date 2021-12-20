中國證監會開鍘 掃除假外資

中國證監會出手封殺假外資繞道回A股。（記者陳柏亨／攝影）

中國證監會於17日就修改「中國與香港 股票市場交易互聯互通機制若干規定」公開徵求意見。自規則實施之日起，香港經紀商不得再為中國投資 者新開通滬深股通交易權限，目的是為了掃除北向資金中的「假外資」。

規定指出，香港經紀商不得再為中國投資者新開通滬深股通交易權限。政策實施之日起一年為過渡期，過渡期內，存量中國投資者可繼續通過滬深股通買賣A股。過渡期結束後不得再通過滬深股通主動買入A股，所持A股可繼續賣出；無持股中國投資者的交易權限由香港經紀商及時註銷。

事實上，中國資金繞道香港進行配資炒A股的現象存在多年。主要是利之所趨，因為業界公認香港融資成本一直是比中國低，市場心知肚明的是，A股市場的外資主力並非海外基金，而是在香港拿到牌照的中國量化基金巨頭，它們在香港五倍配資，在A股市場頻繁操作，規模擴張很快。

中國證監會表示，近年來，中國投資者在香港開立證券 帳戶及北向交易權限，通過滬深股通交易A股。雖然目前此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中的佔比保持在1%左右。投資者數量約有170萬名，但大部分無實際交易，近三年有北向交易的中國投資者約有3.9萬名。

證監會指出，上述類別的證券活動與滬深股通引入外資的初衷不符，且這些投資者中98%以上已開立內地證券帳戶可直接參與A股交易，兩種途徑交易有發生跨境違規活動的風險，也給市場造成了北向交易中有不少所謂「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展。

有專家分析，部分投資者把「北上資金」當作市場聰明資金看待，跟隨北上資金的腳步投資，也因此，有些中國資金看準這個風向，便假扮北上資金，買進股票，利用中國投資者跟風操作，逢高減持，實現盈利退出。

理論上，北上資金是外資機構、並以價值投資和長期投資為主，可現在北上資金也常玩短線、炒概念，與傳統外資機構投資風格背道而馳。且現在北上資金構成十分複雜，不全是外資機構資金，而是參雜假扮外資的中國資金。

市場分析常認為北上資金流入便等於外資看好A股、牛市的啓航，這實際上對投資者及市場形成誤導，不利健康發展。

●繞道炒A股 不易杜絕

事實上，中國資金繞道香港進行配資炒A股的現象並非今日才存在。

2019年，香港證券與期貨事務監察委員會曾在一封監管函中指出，因為香港配資價格僅相當於中國的一半，香港資金價格具備很大的優勢，且槓桿水平也能做得比較高，所以內地資金透過香港進行配資，再繞道回A股的情況也比較多。而如何嚴控跨境監管是監管層討論多年的話題。

據財聯社報導，一位在港行業人士分析，「假外資」之所以難以根治，與在港配資「高性價比」，對投資者具有吸引力有關。

首先，該方式可逃避監管，通過陸股通交易部位，交易僅顯示「香港中央結算有限公司」，且交易帳戶可不被穿透，「由於無法獲知申報交易的投資者的信息，加大了相關案件線索的發現和處理難度。」

其次，配資成本更低，部分外資私人銀行的年化利率僅2%。對比內地市場，目前券商兩融業務的融資成本年化利率約為6%-8%。

最後，槓桿倍數更高，五倍槓桿數常見，部分宣傳廣告打出「單票滿倉最高1：3」。目前中國券商融資槓桿基本落在兩倍左右。