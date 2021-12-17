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滴滴擬釋黃金股 拚赴港IPO

記者羅印冲／綜合報導
中國叫車平台龍頭滴滴。(路透資料照片)
中國叫車平台龍頭滴滴。(路透資料照片)

在中國加強監管數據相關企業下，叫車平台龍頭滴滴正研議讓官方支持的企業獲得特殊權力的少數股權（俗稱「黃金股」），藉此取得董事會席位和決策否決權等。這項做法被認為與滴滴計畫赴香港上市有關。

據香港01報導，路透引述消息人士透露，中國政府一直在擴大持有民營企業的特殊權力少數股權，不僅限於那些專門從事網路新聞和內容的公司，還包括擁有大量關鍵資料（數據）的公司。而早前宣布將從美國退市的滴滴，也一直就核心叫車業務的黃金股問題，與官方進行磋商。

報導指出，約五年前，中國政府開始持有民營網路媒體公司「黃金股」，最新曝光案例即滿幫集團也被以「黃金股」方式入股，知情人士稱，中國官方已與貨車運輸業者滿幫集團達成事實上的特殊管理股權安排。

報導表示，為了獲得影響力，中國政府已開始在民營網路媒體公司中持有黃金股份，通常占公司股份的1%左右，這些股份由政府支持的、獲得董事會席位或對關鍵經營決策擁有否決權的基金或公司購買。

一名熟悉國有投資者如何處理此類股權的人士指出，中國政府已將注意力擴大到其他擁有重要戰略數據、被視為關鍵訊息基礎設施的電信企業；更多擁有大量數據的公司其「黃金股」在公司股票上市時還看不出來，只在適當時機曝光，中國當局現在更願意強調所有權。

報導指出，滿幫集團在5月公告，中國互聯網投資基金已成為股東，該基金得到中國網信辦的支持，大約在2019年或2020年時入股滿幫，持股本質上是一種特殊的管理股權安排。

消息人士表示，當中國政府考慮要在哪些公司中持有特殊管理股權時，在美國上市或尋求在美國上市的公司更有可能受到注意。

報導並指出，TikTok及抖音的母公司字節跳動在2019年底同意為今日頭條和其他三個新聞應用平台設置黃金股，接受特殊管理股權安排將有助於企業獲得營運許可證。中國網信辦已派官員加入今日頭條董事會，中國互聯網投資基金的一家子公司持有今日頭條黃金股。

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