浙江工廠防疫停產鈷價飆高 將波及新能源汽車市場

今年前11個月，中國新能源汽車產量就已突破300萬輛，導致車用電池需求大增，如今遇到鈷價大漲，鋰電池和動力電池產品也紛紛漲價。圖為山西太原一名消費者正在試乘新能源車。（中新社 ）

中國本土新冠疫情 持續，浙江省依然是疫情最嚴重地方。浙江是中國經濟重鎮，因嚴格防疫 措施，工廠大規模停產，刺激鈷價大幅上漲，續創三年新高，使得中國鋰電池和動力電池產品紛紛漲價，也將波及新能源汽車 市場。

據中國國家衛健委16日公布，新增77宗確診個案，其中本土確診69宗，浙江占最多有56宗，其次是廣東六宗、陝西四宗、內蒙古二宗和安徽一宗。

由於在疫情防控措施下，浙江省內鈷鹽廠出現停產情況。上海有色網統計，浙江已有兩家鈷鹽企業於10日進入停產狀態，其月產量合計占中國總供應的14%，對供應影響較為顯著。研究機構安泰科分析稱，兩家停產打亂了下游鋰電、動力電池企業的備貨計畫和採購節奏。

鈷是一種小金屬，大量使用於以鎳、鈷、錳作為主要正極材料的三元鋰電池，主要作用是保障電池的穩定性。隨著全球新能源汽車銷量增加，動力電池領域對鈷的需求量也隨之上揚。

停產消息一出，鈷價聞風走高。10日以來，鈷價每噸已上漲1.6萬人民幣，五日內上漲3.4%。

此前，受新能源汽車產銷兩旺，鈷價已經從年初的每噸人民幣27.4萬元一路震盪上行，並在10月突破40萬人民幣。

安泰科預測，這次停產影響至少持續一個月左右，加上企業在疫情獲得控制後也難以馬上恢復滿產，中國國內部分正極材料生產企業可能短期內都難以採購到鈷鹽現貨，鈷鹽價格恐出現明顯上漲。