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台利率連7凍 央行：明年很有可能升息

記者陳美君、楊筱筠／綜合報導

中央銀行總裁楊金龍16日宣告，台灣目前貨幣政策基調仍為「適度寬鬆」，但明年一定朝緊縮方向走，且「明年有可能、很有可能會升息」，只要達成數項升息條件，央行就會在明年「把去年3月調降的一碼升回來」。

央行16日召開理監事會議，決議利率「連七凍」、重貼現率維持1.125%的歷史新低；楊金龍在會後記者會上表示，去年3月，央行曾降息一碼（0.25個基本點），將來只要達成數項升息條件，央行就會在明年「把去年3月調降的一碼升回來」。

楊金龍先前提過，央行升息需要觀察三條件，包括台灣物價與通膨展望、美國等各國央行貨幣政策，以及政府紓困振興的進度等。16日他進一步表示，央行去年3月降息，是為協助台灣中小企業度過疫情難關，但全球通膨走勢仍面臨不確定性，未來若台灣物價漲幅持續居高，且受疫情影響的產業已穩步復甦，並考量主要經濟體升息動向等因素，必要時央行將適時調整貨幣政策，以達成法定職責。

央行16日宣布調整中小企業專案貸款的融通期限。楊金龍表示，央行中小企業專案貸款自去年4月1日開辦迄今，金融機構核准家數逾29萬家，金額逾4600億元，有助受疫情影響的中小企業取得營運所需資金，隨台灣疫情穩定，企業逐步恢復正常營運，原本專案申貸期限至今年底為止，但為了進一步支持受創產業復甦，央行修正展延融通期限至明年6月30日。

楊金龍透露，央行若要升息，除符合幾項升息條件外，也會等中小企業專案貸款結束，外界推估，央行最快明年下半年就會升息，且幅度至少一碼起跳。

央行16日上修今年經濟成長率與通膨率的預測，今年經濟成長率調升為6.03%、明年則是4.03%；今年CPI及核心CPI年增率分別為1.97%及1.31%，明年CPI年增率降為1.59%，核心CPI年增率維持溫和，為1.45%。

楊金龍強調，若通膨升溫，央行必要時會調整貨幣政策，「要緊也會緊」，所以特別提醒房貸戶，特別是年輕的首購族，要注意利率風險、提早進行財務規畫。

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