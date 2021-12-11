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中國保險業外資持股率上限 將鬆綁

記者黃雅慧／綜合報導

中國銀保監會於10日發出「保險資產管理公司管理規定（徵求意見稿）」，提到不再限制外資保險公司持股比率上限，以及設定境內外股東統一適用的條件，不作區別對待。

意見稿稱要落實中國國務院金融委擴大對外開放決策部署，對作為保險資管公司股東的境內外保險公司一視同仁，不再限制外資保險公司持股比率上限。此外，對所有類型股東明確和設定了統一適用的條件，嚴格對非金融企業股東的管理要求。

銀保監會表示，一方面全面貫徹落「取消境內保險公司合計持有保險資產管理公司的股份不得低於75%的規定，允許境外投資者持有股份超過25% 」舉措，即不再限制外資保險公司持有保險資產管理公司股份的比率上限。另一方面，設置境內外股東統一適用的股東資質條件，不因境內外差異而作出區別對待，有助於更好吸引國際優秀保險公司和資產管理機構，參與中國保險資產管理行業發展。

近年，外資看好中國保險業務市場，頻頻在壽險與資管領域布局。與此同時，中國也逐步放寬保險公司外資持股上限規定。

銀保監會於2019年底正式取消經營人身保險業務的合資保險公司的外資比率限制，2020年1月1日起，經營合資壽險公司的外資比率可達100%。

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