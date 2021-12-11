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陽明11月營收創高 萬海連2月下滑

記者邱馨儀／綜合報導

台灣貨櫃三雄11月營收全出爐，繼長榮公告後，10日陽明、萬海也揭露，其中，陽明單月營收再創新高，萬海則呈現微幅月減；但若以年度來看，三雄11月營收數字均較去年同期大躍進。

新冠肆虐、塞港與碼頭壅塞問題無解，美西靠港新規加重供應鏈危機、缺艙問題擴大，致運價續揚，受惠於運價走升，陽明11月營收約344.8億元新台幣(約12.4億美元)，月增1.7%、年增125.8%；今年前11月營收約2993.6億元，年增121.7%。

不過，萬海因11月間東南亞疫情衝擊、大陸能耗雙控等因素而停工，致出貨量減的影響，11月營收228.9億元，月減6.5%，年增率161.6%，雖未創新高，但仍為單月營收第四高；累計前11月營收2047.6億元，年增189.8%。此前，萬海10月營收也月減逾4%。是因撤回美國線，導致遠洋營收驟減，而出現「連二月營收月減」的情況。

長榮11月營收510.4億元，月減3.2%，年增159.1%，寫單月次高；今年前11月營收4371.7億元，年增139.2%。

貨櫃三雄認為，歐美線表現淡季不淡，運價續居高檔，近洋線則是進入旺季。海運市場供給失衡，估將持續推升運價維持高水位。

值得注意的是，由於近洋線艙位緊缺問題不下於歐美線，導致運價持續創高，萬海10日也宣布，持續擴充船隊規模，將購入船舶數艘，總計金額不超過3.2億美元。

另外，考量到亞洲市場的競爭力，全球大塞港，有碼頭就是營收、獲利的能否成長的重要關鍵，萬海10日公告，向YKIP取得橫濱港本牧D-4碼頭使用權資產暨投資案預約租約簽約事宜。

因近期近洋線大漲，法人認為，該公司的「回防」策略快速，又持續買船、租碼頭，其短期爆發力可期。

營收 長榮 東南亞

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