郭台銘：再生能源不穩定 高科技業難依賴

鴻海集團創辦人郭台銘指出，台灣必須在能源政策上正視清潔能源充足供應的問題，避免短期帶來的是對經濟和產業發展的傷害。（新華網）

鴻海集團創辦人郭台銘 7日指出，台灣必須在能源政策上正視清潔能源充足供應的問題，避免短期帶來的是對經濟和產業發展的傷害，以及長期無法面對2050年淨零碳排的目標。但他也強調，太陽能、風電等再生能源只能算是備用能源或備載能源，對於高科技產業是一種不可依賴，不穩定的能源。

郭台銘7日在「兩岸企業家峰會」上演講時表示，因應全球暖化 的趨勢下，綠色經濟、淨零減排，已成為舉世矚目的重要議題，而碳達峰與碳中和將造成兩岸企業都必須共同面對應用能源的新課題。

他指出，全球重要的供應鏈 客戶在面對選擇生產基地時，必將「發電量是否能穩定供應」以及使用燃煤、天然氣發電造成的「高碳排放超標」兩項不確定因素及不可控管的挑戰放入重點考量，高科技業者不論是未來的新興產業、半導體，面板，精密機械等，都被要求必須分散製造地點，這趨勢已經形成，因此，考量低碳減排的同時，也要顧慮發電量穩定供應。

郭台銘表示，充足及穩定的能源供應，是產業經濟成長依賴的動力，無論是半導體、精密製造、5G、雲端網路、元宇宙、數位經濟，都需要用到大量穩定、充足供應的清潔能源，台灣必須在能源政策上正視這個問題，避免短期帶來的是對經濟和產業發展的傷害，以及長期也無法面對2050年淨零碳排的全球目標。

不過，他也警示，太陽能、風電等再生能源只能算是備用能源或備載能源，對於高科技產業是一種不可依賴，不穩定的能源源頭。

郭台銘表示，兩岸企業的生產供應鏈具有緊密連結，對上、中、下游影響甚大，期許兩岸企業可在碳達峰及碳中和議題上攜手努力，為全球氣候暖化議題做出貢獻。