中國稀土航母集團 本月成軍

華爾街 日報報導，中國官方已批准「中國稀土 集團」，最快將於12月在江西省成立，該集團來自於合併多家國有企業的稀土公司，包括中國五礦集團、中國鋁業與贛州稀土集團等，中國此舉在保持稀土全球供應鏈中的主導地位。

證券日報報導，早在今年9月，五礦稀土公司就接到中國五礦集團通知，正在籌劃相關稀土資產戰略性重組 ，另外贛州稀土集團6日證實「確有此事」，該報導引述不具名業內人士稱，「中國稀土集團預計12月底成立，財務上合併已差不多，整個事情推進還是很快的。」

此外，該名業內透露，新組建的中國稀土集團發展戰略目標還未完全定下來。

不少市場人士認為，中國稀土集團有望成為稀土礦業界「航母」級公司，擴大稀土定價權、提高稀土話語權是主要任務。該消息一出也帶動相關股價走高，相關稀土概念股如中國稀土、中國鋁業及五礦稀土等大漲。

中國是稀土生產與供應大國，據統計，中國稀土資源儲量由2013年的5500萬噸，降至目前的4400萬噸，在全球占比從48.3%降至38%。但稀土售價卻為「白菜價」，最便宜的輕稀土原料氧化鈰（shi），先前每噸折算一斤不到人民幣5元。