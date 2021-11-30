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阿里傳重整 權力下放各部門負責人 為分拆上市做準備

財經新聞組／綜合報導
華爾街日報報導，阿里巴巴執行長張勇正研議將權力下放各部門負責人，若消息屬實，這將是阿里巴巴成立以來規模最大的營運管理調整。（中新社）
華爾街日報報導，阿里巴巴執行長張勇正研議將權力下放各部門負責人，若消息屬實，這將是阿里巴巴成立以來規模最大的營運管理調整。（中新社）

去年螞蟻科技集團上市被喊停後，阿里巴巴就著手重整業務與管理結構。據華爾街日報報導，執行長張勇正研議將權力下放各部門負責人，除加快決策，也可能為未來分割上市做準備。

中央社報導，華爾街日報引述知情人士指出，張勇正逐步把更多的責任與權力下放給各個業務部門的負責人，這些業務部門從基礎服務到雲端系統，藉此讓各部門負責人成為「迷你CEO」。

報導指出，這樣的做法主要是抵禦競爭，重振下滑的銷售，並在中國政府對大型平台實施監管整頓之後，重塑企業整體形象。

報導分析，阿里巴巴集團業務快速成長的同時，中心化的管理結構也出現問題，由於決策權集中在高層，使得各部門的靈活性降低。在螞蟻科技集團去年上市被喊停後，阿里巴巴便開始著手進行內部組織架構以及營運管理模式調整。

報導強調，如果張勇下放權力的消息屬實，這將是阿里巴巴成立以來規模最大的營運管理調整。

知情人士進一步指出，在名單上的業務部門包含物流業務「菜鳥網絡」、超市業務盒馬鮮生以及海外電商平台Lazada和Trendyol，未來都有可能被分割出去。阿里巴巴調整架構，也極有可能是預先為這些業務分割上市的計畫鋪路。

報導指出，雖然新的營運管理模式還未在阿里巴巴內部正式宣布，不過近幾個月，張勇已經減少每周與各部門的工作會議。在這樣的情形下，如何建立靈活的組織系統，已成為阿里巴巴內部近期關注的議題。

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