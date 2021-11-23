我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州5死48傷「聖誕遊行慘案」 兇手為何路怒狂殺？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

中國直播電商平台 抖音、快手、淘寶3巨頭鼎立

記者戴瑞芬／綜合報導
近兩年因疫情宅在家上網，推動直播電商爆發式增長。（新華社）
近兩年因疫情宅在家上網，推動直播電商爆發式增長。（新華社）

中國電商平台不停的長江後浪推前浪，抖音、快手等直播平台後來居上，在網站成交金額（GMV）已與淘寶形成三足鼎立。

畢馬威中國（又稱安侯建業）與阿里研究院發布的直播電商報告顯示，Top100 GMV的直播間，日均直播時間高達9.7小時，周均開播七天的趨勢來看，always online的網路直播將成為新型的店鋪。

直播電商簡單來說，就是把電視購物搬到網路上，近兩年因為疫情宅在家上網，更推動直播電商爆發式增長。

據統計，2020年全年GMV規模已超過人民幣1兆元（約1574億美元），其中，淘寶直播達人民幣4000億元（約629.7億美元），抖音直播人民幣5000億元（約787.1億美元），快手直播人民幣3812億元（約600.1億美元），呈三足鼎立的競爭格局；從增速來看，抖音年增392%， 快手100%，淘寶55%。預計2021年直播電商GMV規模達人民幣2兆元（約3148億美元）。

中國互聯網路信息中心統計，截至今年6月底直播電商用戶規模達3.8億，占直播用戶規模的60%，占全部網民規模38%，因此預估直播電商滲透率還會有較大的增長空間。

平安證券指出，直播電商高速增長，但抖音、快手、淘寶直播的定位各有不同，分別定位興趣電商、信任電商、發現式電商。

其中，抖音特色是激發用戶需求，基於興趣匹配人和商品，推動用戶從內容消費到商品消費。抖音受眾主要面向新一線城市和低線城市（意指三四線城市）的年輕女性用戶為主，用戶較為年輕。直播帶貨傾向是新品類滲透率高，直播間相較於其他平台更時尚、更有衝擊力。

快手則顯露主播與消費者之間較強的信任關係，粉絲的粘著性大，消費者復購率高，商家憑藉穩定的私域流量，保有穩定的經營收益。而快手的受眾以低線城市，特別是31-40歲女性用戶為主。主播群以達人播為主，頂流主播的明星化並不明顯。

淘寶的電商基礎設施端和商品，是相較其他直播平台的最大優勢，但直播的內容生態也相對薄弱，娛樂性較低。不過淘寶直播可以結合短視頻與直播聯動，向種草拔草一體的發現式電商演進。

淘寶直播的受眾則以80、90後女性為主，高線城市的消費者比重較多。帶貨品項也傾向女裝、美妝等，客單價居於抖快淘首位。

電商 抖音 中國

上一則

中國直播平台帶貨王 10小時狂撈1.5億美元

延伸閱讀

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子

大S離婚汪小菲 婆婆張蘭開直播：可憐我兒子
線上線下一條龍

線上線下一條龍
黃安中國帶貨直播疑踩雷 被關進「小黑屋」

黃安中國帶貨直播疑踩雷 被關進「小黑屋」
汪小菲閃現張蘭抖音 憔悴瘦一圈 徐家避談大S婚姻

汪小菲閃現張蘭抖音 憔悴瘦一圈 徐家避談大S婚姻

熱門新聞

近來汽油價格飆漲促使更多美國消費者前往售價比一般加油站便宜的好市多加油 。美聯社

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

2021-11-21 09:56
美國洛杉磯港堆滿貨櫃。消費者對物品需求暴增，讓全球供應鏈不堪負荷，也暴露出重大破綻。美聯社

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

2021-11-17 09:26
在疫情顛覆物流業之前投資集散箱航運的公司，獲致了豐厚報酬。（路透）

供應鏈混亂讓華爾街賺大錢 航運股好日子還有多長？

2021-11-18 23:42
面對通膨率居高不下，聯準會主席鮑爾承受的壓力日增。但分析師認為，未來數季經濟成長有減速之虞，央行決策者在評估何時升息時，務必三思。(路透)

還在擔心通膨過熱？經濟降溫快變近憂了

2021-11-18 10:08
亞馬遜創辦人貝佐斯。美聯社

亞馬遜若分拆 貝佐斯身價再添900億美元

2021-11-20 07:11
在全球市值最大晶片製造商輝達(Nvidia)和多家零售商公布強勁的獲利業績後，史坦普500指數震盪走升。(美聯社)

輝達推升科技 史指震盪翻升

2021-11-18 16:43

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光

媽被推倒在地狂打 9歲女童衝上前狂揍搶匪英勇影片曝光
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭