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恒大集團瘦身減壓 月底前合併多部門

記者陳政錄／綜合報導
中國恒大集團面對債務危機，將執行瘦身計畫。（路透資料照片）
中國恒大集團面對債務危機，將執行瘦身計畫。（路透資料照片）

面對龐大的債務和項目復工壓力，中國恒大集團將執行瘦身計畫，預計月底前完成多部門的合併、裁撤及人員精簡。據財聯社報導，恒大集團在16日發布的內部公告中指出，此舉是根據公司戰略發展需要，所做出的調整。

報導引述恒大集團內部公告指，集團總部將撤銷集團綜合管理中心地區管理及監察分部，其業務及人員相應畫歸地產集團地區公司。

另一方面，恒大將把地產集團地區公司招投標及採購部、預算決策部合併為招採預決算部；投資部、資金部合併為投融資管理部；省公司營銷部、品牌部、售後服務部合併為營銷品牌部；項目工程部與開發部合併為項目工程開發部。公告稱，相應機構合併及人員調整，計畫於2021年11月30日前完成。

恒大在將旗下物業股份售予合生創展案破局後，一直動作頻頻，除了發布向新能源汽車業轉型的三大戰略計畫，強調「復工復產」、「保交樓」外，綜合媒體報導，恒大創辦人許家印已接連賣出自家豪宅、私人飛機、藝術品收藏等套現；除此之外，恒大已減持盛京銀行股權合計變現人民幣110億元，並接連兩次出售旗下恒騰網絡股份變現約港幣11億元。

16日深夜，曾是恒大回A股掛牌「借殼」公司選項之一的嘉凱城，也對外發布公告顯示，恒大集團通過母公司將其持有的7200萬股嘉凱城股份，於近期轉予康曼德資管，目前該轉讓事項已完成過戶。

另一方面，力拚旗下車款於明年初下線的恒大汽車，也在16日將2019年收購的荷蘭電動傳動系統公司e-Traction，以200萬歐元賣給英國電機製造商Saietta集團。作為交易的一部分，恒大已免除了向e-Traction提供約2120萬歐元貸款。

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