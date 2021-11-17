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中反壟斷局擴編 新增3個司局 加大打擊力

記者陳政錄／綜合報導

中國國家反壟斷局擴編，反壟斷局轄下新增競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司等三個新司局，並擬新招募18名公務員，顯見中國當局打擊「反壟斷」決心，人員到位後將啟動另一波的反壟斷動作。

中國國家反壟斷局局長甘霖日前接受人民日報專訪透露，將加強民生、金融、科技、傳媒等領域經營者集中的審查。顯示下一波反壟斷目標已經鎖定上述領域。

據「澎湃新聞」報導，中國國家市場監管總局在確定由副局長甘霖兼任轄下國家反壟斷局局長後，16日召開的「第七屆金磚國家國際競爭大會」訊息中，披露三個新司局首長職務。

其中，反壟斷執法一司為吳振國，他出席金磚大會的「經濟全球化下的競爭政策」分論壇，另競爭政策協調司副司長為周智高，他出席「公平競爭與疫後經濟增長」分論壇，而反壟斷執法一司副司長俞路、反壟斷執法二司副司長徐樂夫，分別在「打擊跨境卡特爾（指跨國壟斷集團）的國際合作」和「數字經濟時代的競爭政策發展」分論壇上發言。

與此同時，獲任國家反壟斷局局長的中國國家市場監管總局副局長甘霖，在官方網站主管工作，從原本分管執法稽查局、反壟斷局、價格監督檢查和反不正當競爭局（規範直銷與打擊傳銷辦公室）等內容外，新增主管競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司。

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