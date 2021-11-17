網易第三季淨收入 增19%約35億美元

網易創辦人丁磊表示，網易已做好元宇宙的技術和規畫準備，等時機成熟的那一刻。（圖／取自澎湃新聞）

中國 互聯網巨頭網易16日公布今年第三季業績，財報顯示，網易第三季淨收入人民幣222億元（約34.9億美元），年增19%；非公認會計準則下淨利潤為人民幣39億元（約6.1億美元）。此外，網易創辦人丁磊談到最近大熱的「元宇宙 」，他表示，網易已做好元宇宙的技術和規畫準備，等時機成熟的那一刻，「網易可能跑得比誰都快。」

路透報導，網易第三季線上遊戲服務收入人民幣159億元（約25億美元），年增14.7%；學習教育 領域業務網易有道淨收入人民幣14億元（約2.2億美元），年增54.8%；創新及其他業務淨收入人民幣49億元（約7.7億美元），年增25.7%。

澎湃新聞報導，丁磊還在財報中提到，第三季，網易線上遊戲業務在多元化戰略方面成果頗豐，旗艦遊戲表現強勁，新遊戲也憑藉其高品質的遊戲設計，獲得了熱情玩家們的廣泛青睞。此外，網易有道、網易雲音樂和網易嚴選也繼續保持著多元化和差異化的產品布局。

此外，網易表示，網易有道計畫處置其中國義務教育階段的學科類課外培訓業務，目前還無法確認是否或何時會完成該交易，該交易取決於最終協議的執行和中國監管部門的批准情況，目前有道預計交易將在今年底完成。

在中國針對互聯網、教培等行業的監管風暴下，網易正面臨日益嚴峻的考驗，有消息人士指出，由於中國政府整頓遊戲行業，網易自9月初以來縮減了部分遊戲工作室和項目的規模。