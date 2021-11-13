人事異動頻繁蓋過營收創新高利多 中芯股價下挫

中芯國際位於北京市亦莊經濟技術開發區的園區大門。(中新社)

中國 本土晶圓代工龍頭廠中芯國際再度傳出高層人事異動的消息，掩蓋過該公司今年第三季營收 與毛利率 創新高的利多，導致中芯國際12日在A股與H股雙雙走低，跌幅一度超過5%。

中芯國際11日晚間公告，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任該公司副董事長、執行董事及戰略委員會成員。

另，梁孟松為專注於履行其聯合首席執行官的職責，辭任該公司執行董事、留任聯合首席執行官；周杰因工作需要辭任非執行董事、薪酬委員會成員及審計委員會成員；楊光磊為專注於其他業務，辭任獨立非執行董事及薪酬委員會成員。等於中芯國際一夕間就有四人退出董事會。

除此之外，今年7月4日也傳出，中芯國際核心技術人員、技術研發副總裁吳金剛離職。據中國財新網報導，吳金剛是中芯國際元老，曾負責參與FinFET先進技術研發及管理工作。

9月3日晚間，中芯國際還公告，董事長兼執行董事周子學因個人身體因素，辭任董事長職務，由CFO高永崗代理董事長一職。

事實上，中芯國際11日晚間還公布，該公司今年第三季營收和毛利率均創下新高。中芯國際A股財報顯示，該公司第3季營收達人民幣92.81億元(約14.5億美元)，年比增長21.5%；凈利潤20.77億元，年增22.6%；毛利率為30.2%，增長3.9個百分點。

今年前三季，中芯國際營收達253.71億元，年比增長22%；凈利潤73.18億元，增長137.6%。

但由於人事異動頻繁，亮麗的業績表現也難以支撐股價表現。中芯國際A股12日股價約在56.5元上下波動，比起歷史高點82元，跌幅已經超過三成。