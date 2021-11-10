中國拚清潔生產 緊盯六產業 2025年工業能效、水效提升

中國發布「十四五全國清潔生產推行方案」，點名嚴管鐵、水泥熟料、平板玻璃、煉油等行業。（新華社）

中國 國家發改委等十部門9日公布的「十四五全國清潔生產推行方案」指出，到2025年，中國工業能效、水效要較2020年大幅提升，另化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物（VOCs）排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%、10%以上。

該方案並點名，要對鐵、水泥熟料、平板玻璃、煉油、焦化、電解鋁等行業嚴格控管，加快清潔生產，堅決遏制高耗能高排放項目盲目發展。

另推動一批重點企業達到國際清潔生產領先水平，完成5.3億噸鋼鐵產能超低排放改造、4.6億噸焦化產能清潔生產改造、完成8.5億噸水泥熟料清潔生產改造等。

為達2030碳達峰、2060碳中和的「雙碳」目標，中國中國持續高舉綠色低碳大旗，中國官方陸續發布關於做好碳達峰碳中和工作 的意見、2030碳達峰行動方案、關於打好汙染防治攻堅戰的意見及昨天公布的全國清潔生產推行方案等政策。

清潔生產推行方案參考前幾篇文件，設有總體要求、突出抓好工業清潔生產、加快推行農業清潔生產、積極推動其他領域清潔生產、加強清潔生產科技創新和產業培育、深化清潔生產推行模式創新、組織保障共七大章節21個子項目。

就總體要求中的主要目標，方案提出，到2025年，中國清潔生產推行制度體系基本建立，工業領域清潔生產全面推行，工業能效、水效要較2020年大幅提升，新增高效節水灌溉面積6,000萬畝，另化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物（VOCs）排放總量比2020年分別下降 8%、8%、10%、10%以上。

方案要求到2025年，全國廢舊農膜回收率達85%，秸稈綜合利用率穩定在86%以上，畜禽糞汙綜合利用率達到 80%以上，城鎮新建建築全面達到綠色建築標準。

清潔生產推行方案提出，將推動修訂清潔生產促進法，強化相關主體權利義務，並鼓勵各地制定相關法規，同時強化政策激勵、加強基礎能力建設，積極營造全社會共同推行清潔生產的良好氛圍，推動形成綠色生產生活方式。

另一方面，中國國家發改委、水利部等五部門，也於9日對外發布「十四五節水型社會建設規劃」，要求到2025年，推動用水總量控制在6,400億立方公尺以內，每萬元國內生產總值用水量比2020年下降16%左右，每萬元工業增加值用水量比2020年下降16%，農田灌溉水有效利用係數達到0.58，城市公共供水管網漏損率小於9%。