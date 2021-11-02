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台灣央行暗示 Fed升息前不出手

記者陳美君／台北2日電

國內外通膨升溫，市場預估美國可能提前於明（2022）年中升息台灣是否也到了調升利率的關鍵時刻？對此，中央銀行總裁楊金龍1日指出，台灣升息有三大觀察重點，首先是台灣的物價上漲率與通膨展望，其次是周遭主要國家的升息情況，第三則是國內紓困振興的發展。

立法院財委會昨日邀請楊金龍、金管會主委黃天牧、財政部長蘇建榮等部會首長報告「中央銀行數位貨幣（CBDC）整備狀況」並備質詢。楊金龍會中強調，台灣物價上漲與油價有關，但通膨沒有失控，目前物價上漲屬短期現象，台灣物價比起歐美等國還是很穩定。

立委曾銘宗詢問，目前各國央行總裁鷹派當道，市場預測，美國可能提前於明年中升息，台灣是否會跟進、什麼條件下才會升息？楊金龍回應，利率政策是由央行理事會決定，而升息與否主要考量三大條件，包括：物價上漲率與通膨展望、周遭主要國家升息情況，以及國內紓困振興的發展。

楊金龍解釋，主要國家升息會影響資金移動，我們要注意資金移動問題，特別是台灣資金也算多了，如果國外情況導致資金大量跑進來，國內資金多，房地產、資產價格和匯率都會受影響。外界認為，此話暗示在美國升息前，台灣利率很可能都會按兵不動。

曾銘宗詢問楊金龍，自己手中這碗泡麵多少錢？楊金龍笑稱：「我都吃便當比較多」，但估算這泡麵約50至60元，曾銘宗說「總裁猜對了，答案是59元」，顯示楊金龍對民生物價的掌握度還不錯。

曾銘宗問，物價上漲會不會引發通膨？楊金龍語氣肯定表示「不會」，目前物價主要是受能源價格影響，目前國際油價每桶約85美元，國際預測機構對明年油價的預測是在75美元以下。

在房價方面，楊金龍解釋，美中貿易衝突後，台商回台投資增加，隨後疫情來襲，台灣出口強勁，再次拉抬投資，使得國內工業用地、商辦價格在2018年起就接連上漲，土地價格上漲則房價就會上漲，「我認為房價上漲有其基本面因素，主要是投資和出口增加」。

曾銘宗詢問央行要如何穩定房市？楊金龍說，央行已採三波管制，是否再祭新一波措施，會滾動式檢討。

台灣 升息 央行

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