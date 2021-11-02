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雙11「貓狗大戰」 提前開打 京東4小時狂銷逾1.9億件

記者林宸誼／綜合報導
今年天貓雙11從往年的11月11日提前至11月的第一天。圖為2020天貓「雙11」實時成交額數據超過4982億元人民幣。(新華社資料照片)
今年天貓雙11從往年的11月11日提前至11月的第一天。圖為2020天貓「雙11」實時成交額數據超過4982億元人民幣。(新華社資料照片)

今年的「貓狗大戰」從往年的11月11日提前至11月的第一天，京東更是將雙11從0時提前四小時，京東雙11前四小時累計售出商品超1.9億件；天貓開賣第一個小時，就有超過2600個品牌的成交額，超越去年一天的成績。

華夏時報報導，多家品牌負責人表示，「去年一整天，今年只要一小時，爆發力相當可以！」今年天貓雙11成交表現超出預期。尤其國貨品牌表現搶眼。

華爾街見聞天貓官方數據顯示，1分鐘，五菱宏光銷售金額超過去年全天；4分鐘，蘋果手機超出去年全天；5分鐘，小鵬汽車超出去年全天；38分鐘，vivo超出去年全天；49分鐘，薇諾娜超出去年全天；1小時，林氏木業超過去年全天。

多家品牌負責人表示，今年天貓雙11成交金額表現超出預期。

京東方面，將雙11從11月1日0時，提前四小時至10月31日晚8時開始，讓消費者不用熬夜結帳付款。

京東公布的最新銷售據顯示，截至31日晚12時，京東雙11前四小時累計售出商品超1.9億件。

值得一提的是京東的物流，截至31日晚10時，消費者下單兩小時內，全中國超過百萬消費者已經收到京東的雙11包裹。

數據顯示，開場僅20分鐘，京東直播帶貨即超過去年11月1日全天。

分品類來看，京東家電整體一小時成交額超去年開售首日全天，京東美妝四小時成交額超過去年開售首日全天。

此次京東雙11開售四小時內，海外消費者在京東全球售下單金額年增198%，超過去年11月1日全天。

另外，京東自有品牌總成交額年增266%，其中京東京造總成交額年增279%。

京東電器超級體驗店重慶店、合肥店、西安京東MALL開售10分鐘成交額破人民幣1,000萬元，其中重慶店成交額年增710%。

全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners）發布的「2021『雙11』前瞻報告」顯示，半數受訪的中國消費者預計今年『雙11』將花費超過人民幣3000元（約470.9美元）。而據億邦動力對外發布的「2021品牌企業雙11大促洞察報告」顯示，半數以上品牌商家預計今年雙11成交金額將超過人民幣1000萬元（約156.9萬美元），其中預估成交超過人民幣1億元（約1569萬美元）的商家比率為13.16%。

中國 華爾街 汽車

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