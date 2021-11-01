上海、北京GDP將破4兆元人民幣 有望擠進世界前5

上海、北京GDP拚躋身世界經濟前五強都市。圖為上海國際進口博覽會。 （中新社）

上海、北京 今年前三季GDP分別達人民幣3.08兆元（約4836億美元）、2.97兆元（約4663億美元），穩居中國含金量最高的城市，按照GDP增速，今年全年上海和北京GDP將首破人民幣4兆元（約6281億美元），將緊追倫敦 和巴黎，擠進世界前五的超級都市。

中國城市今年前三季GDP前十強榜單出爐。上海、北京、深圳依舊拿下前三名，上海前三季GDP破人民幣3兆（約4710億美元）大關穩居冠軍；緊追在後的是北京，距人民幣3兆大關還有一步之遙；深圳以人民幣2.17兆元（約3407億美元）緊追在後，按照目前的發展趨勢，今年北京和上海有望進入「（人民幣）4兆俱樂部」。

目前世界經濟最強十大城市分別是紐約、東京、洛杉磯、倫敦、巴黎、芝加哥、休士頓、上海、北京、首爾。

2020年上海的GDP為3兆8700.6億元人民幣，以美元計價為5610億，逼近排名第七的休士頓，今年上海恐將躍升挑戰排名第四到第六的倫敦、巴黎。最快2021年，上海、北京有機會挑戰成為全球GDP總量前五的超級都市。

時代周報報導，前三季，GDP十強城市暗潮洶湧。北京與上海、廣州與深圳之間的差距縮小，強者之間緊緊相逼。尤其去年受疫情 衝擊排名下滑的武漢，正在奮力追趕，前三季GDP增速18.8%，在十強城市中領跑，GDP排名也從去年的第十名，回升至今年的第九名。

此外，GDP十強城市的門檻提升至人民幣1兆1907.06億元（約1727億美元），比去年同期多了人民幣1387.41億元（約217.8億美元）。

值得一提的是，受疫情影響，上海前三季GDP年增速達9.8%，增速比上半年放緩2.9個百分點，不過，作為上海第一支柱的金融業增加人民幣5905.1億元（約927.2億美元），年增7.3%，近兩年平均增長7.6%；資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業是增速最快的行業，年增12.5%，近兩年平均增長13.8%。

第三、第四名城市之間的距離也在拉近。前三季，深圳GDP為人民幣2兆1,791.18億元，穩坐第三強寶座。廣州則在前三季首次突破人民幣2兆元的關口，達人民幣2兆29億元（約3145億美元），略低於深圳，排名第四。兩者之間的差距從去年同期的人民幣2311.12億元（約362.9億美元），縮小至今年的人民幣1762.06億元（約276.6億美元）。