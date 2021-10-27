中國大戶購電新規則 需場內集中交易

中國 「能耗雙控」政策與煤價高漲下，官方15日放寬電價上下浮動範圍，十天內就有超過十個省份電價上漲。為進一步加快電價交易的市場化，中國國家發改委26日公告新規，表示設備容量在10千伏安（kVA）級以上的用戶，原則上要直接參與市場交易，暫無法直接參與市場交易的可由電網企業代理購電。

在此之前，中國在本月上旬，公告電價市場化改革通知，將市場交易電價浮動範圍，由原先漲幅上限不超過基準價10%、下限不超過15%，擴大為上下浮動原則均不超過20%，但高耗能企業電價不受上漲20%限制，以此區別高耗能企業和一般企業的電價，達到「能耗雙控」的政策目的，這項新規定已於15日起實施。

按照既有制度，中國用電主要是各電廠發電後，由國家電網統銷，其中約七到八成為市場化交易電，大部分為電網與企業等用電大戶，簽一年一約的長期定價協議，少數在電力交易中心以競價形式出售。

據中國國家發改委26日發布「關於組織開展電網企業代理購電工作 有關事項的通知」，內容明確，在取消工商業目錄銷售電價後，10千伏及以上用戶原則上要直接參與市場交易，暫無法直接參與市場交易的可由電網企業代理購電，鼓勵其他工商業用戶直接參與市場交易。

發改委通知指出，明年1月起，電網企業通過參與場內集中交易方式代理購電，以報量不報價方式、作為價格接受者參與市場出清。