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滙豐控股 Q3獲利大增74% 稅前利潤上衝54億美元

記者陳政錄／綜合報導

滙豐控股25日公布第3季財報顯示，營收120億美元，年增1%，稅前利潤54億美元，年增74%，超出市場預期，遠高於去年同期的獲利31億美元。

滙豐控股獲利大增的主因是經營環境轉好，故減少壞帳提撥金額7億美元，加上亞洲理財業務獲利豐厚。

滙豐控股看好公司未來營運發展，決定要買回庫藏股20億美元。滙豐港股25日收港幣46.7元，上漲0.43%。

路透報導，滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）25日在業績聲明中表示，對外部風險環境保持謹慎展望，但相信最近幾個季度的低谷已經過去。

祈耀年在2020年被任命為行政總裁之際，正值新冠疫情引發的經濟危機開始，他押注亞洲將帶動增長，因而將全球高管派往這裡，並投入數以10億美元的資金到利潤豐厚的理財業務。

以地區來看，滙豐控股在2021年第3季所有地區均賺錢，其中亞洲稅前利潤33.03億美元，年增3.64%，繼續成為利潤貢獻最大地區。但若單看香港方面，第3季稅前利潤17.72億美元，則年減6.5%。

若以獲利成長幅度的地區來看，滙豐控股中歐地區第3季稅前利潤11.42億美元，較去年同期成長12.6倍，另中東及北非和北美轉虧為盈，拉丁美洲稅前利潤也年增一倍至2.22億美元。

利潤 營收 疫情

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