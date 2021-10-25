聯電傳砸35億美元 在新加坡蓋新廠

聯電串聯兩岸與新加坡產能優勢，搶食晶圓代工商機。（圖：聯電提供）

聯電啟動兩岸擴產，規劃未來三年於台南科學園區進行1500億元台幣（約53.2億美元）大投資 之際，市場傳出，聯電也將擴大海外布局，有意斥資千億元台幣（約35.5億美元）在新加坡 興建該公司位於當地的第二座12吋廠，串聯兩岸與新加坡產能優勢，搶食晶圓代工供不應求商機。

聯電將於27日舉行法說會，市場聚焦上季財報與本季展望之餘，全球布局也將成為外資法人關注焦點。聯電24日指出，該公司隨時都在評估擴產，但還沒有在新加坡建廠計畫，現階段著重南科P6廠建置。

聯電董事長洪嘉聰曾透露，聯電的擴建計畫遵循以投資報酬為基礎，聚焦業績成長，並保持獲利能力的策略。多年來因為業界成熟製程產能不再擴充而造成供需嚴重失衡，市場動態讓該公司與客戶有機會再強化以投資回報率為導向的資本支出策略，同時紓解供應鏈長期以來的產能限制。

聯電現階段主要生產據點為台灣 竹科、南科，以及中國蘇州和艦與廈門聯芯，海外則落腳星國與日本。聯電新加坡12廠為旗下12i廠，月產能5萬片，主力製程為0.13微米到40奈米，這座廠也是聯電的特殊技術中心，提供客戶多樣化應用產品所需IC。

近期全球各主要晶圓廠積極擴大海外布局，以分散地緣政治風險，市場傳出，聯電也將在新加坡加碼投資一座12吋晶圓廠，以成熟製程為主力，粗估總投資金額達千億元台幣。

業界分析，地緣政治風險升溫，全球多元布局成為半導體業新顯學，台積電、三星聚焦美國、歐洲等地，發展5奈米以下先進製程，聯電主力為成熟製程，短期赴歐美設廠意義不大。

業界認為，美中對峙之下，新加坡具有相對中立地位，加上當地官方積極扶植半導體業，提供外商補貼、高行政效率等優勢，吸引國際大廠進駐，如世界先進先前就買下格芯新加坡8吋廠，格芯在當地仍保有一座12吋廠及三座8吋廠，日月光、力成、欣銓等台灣封測業者也都落腳當地，形成產業聚落。

聯電在新加坡耕耘已有一段時間，對當地徵才、廠區運營、客戶關係維繫等已有相當豐富的經驗，若在當地再蓋一座晶圓廠，很快就能進入狀況，同時也能達到分散風險之效，更能持續擴大規模，可謂利大於弊。