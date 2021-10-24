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中國推戰略重組 打造世界級稀土巨擘

編譯林奕榮／綜合外電
中國將整合三大稀土生產商，打造稀土巨擘。 路透
中國將整合三大稀土生產商，打造稀土巨擘。 路透

中國將對三大稀土巨頭進行戰略重組，以創建一家掌控中國近70%中、重稀土產量的國有企業，對稀土的控制權將從生產擴大至整個供應鏈，可能影響中國對日本、美國等國的稀土供應。

日經新聞報導，中國當局採取這項行動，旨在加快資源和加工技術開發的腳步，並加強北京當局對礦業的掌控。中國政府透過整併稀土公司，試圖把對稀土的控制權由生產擴大至整個供應鏈，包括出口在內。

中國五礦集團公司（CMC）的子公司表示，中國五礦集團、中國鋁業集團和江西省贛州市政府正計劃推動各旗下稀土子公司進行戰略重組。

中國國務院國有資產監督管理委員會秘書長彭華崗上周表示，政府將「大力推進稀土領域的專業化整合，打造具有全球競爭力的世界一流企業。」

不過，彭華崗提及的「重組」，定義尚不明確，如果北京當局指的是全面合併，新公司將占中國中稀土、重稀土約70%產量；若加上輕稀土，新公司占中國稀土總產量的比率則逼近40%。

分析師警告，中國重組稀土產業的新行動，可能影響對日本和美國的稀土供應。

鏑、铽等中重稀土是生產高性能磁鐵的必要材料，這些磁鐵用於電動車的發動機等零件，據信美國軍用無人機和飛彈也使用中重稀土。

美國地質調查所（USGS）的數據顯示，中國占全球稀土產量的比率為60%。陸媒則報導，中國稀土的最大出口目的地是日本（按價值計算，占49%），其次是美國（15%）。

稀土 中國 美國

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