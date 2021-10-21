中國70城房價漲幅 創近11月新低 後勢料續降溫

中國 在近期多家房地產企業面臨債務風險的背景下，中國國家統計局20日公布的數據顯示，9月70城新房價 格指數年漲縮至3.8%，漲幅為去年12月以來最低；月漲0.2%持平，為去年2月以來首次。

隨著樓市調控持續收緊，一二線城市房價漲幅均回落，銷量創五年新低；且9月重點城市中古屋成交量降至歷史低位，新房銷售面積也創2016年以來新低。

中國國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，據測算，9月中國一線城市新建商品住宅銷售價格，月增率由上月上漲0.3%轉為持平。其中北京 由上月上漲0.2%轉為持平；廣州下降0.1%，與上月相同；上海和深圳均上漲0.2%，漲幅比上月分別回落0.2和0.8個百分點。

中古屋交易市場方面，北京、上海和廣州較上月相比，房價分別由上月上漲0.4%、0.2%和0.5%轉為下降0.2%、0.6%和0.4%；深圳則下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。除此之外，二線城市、三線城市的新屋和中古屋價格，月漲幅也出現放緩。

房價年增率方面，中國國家統計局數據顯示，9月，北、上、廣、深等一線城市，新屋和中古屋銷售價格分別年增5.3%和7.7%，漲幅比上月分別回落0.4和1.4個百分點。

業內人士分析，今年10月的熱度亦會保持下滑態勢，比去年會出現明顯降溫。