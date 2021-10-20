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疫情衝擊企業難以為繼 中國發改委：亟需政府拉一把

記者陳政錄／即時報導
圖為北京理工大學本月18日舉行的2022屆畢業生秋季綜合招聘會。新華社
圖為北京理工大學本月18日舉行的2022屆畢業生秋季綜合招聘會。新華社

中國國家發改委20日召開記者會，說明總體經濟情況，就業司司長哈增友坦言，「實事求是地講，經過近兩年疫情的反覆衝擊，我們有一部分企業已經到了難以為繼的地步，亟需黨和政府雪中送炭拉一把。」

哈增友指出，去年以來，受新冠肺炎疫情影響，部分行業企業特別是從事服務業的中小微企業和個體工商戶面臨很多困難，就業民生受到較大影響。同時，有些企業反映，因不曉得政策、手續繁複，沒有享受到官方減稅降費、援企穩崗、普惠金融等方面政策紅利。

至於青年就業問題，哈增友坦言，當前總體壓力較大，以今年為例，中國高等學校畢業生達到909萬人。但受疫情、洪澇災害等影響，部分中小企業出現減招慎招的現象，另一方面，青年就業存在結構性矛盾，且日益突出。

為此，他說，當局將加強對惠企政策的宣傳解讀和督促指導，並積極解決就業問題，下一步將聚焦高校畢業生、農民工、退役軍人和城鎮困難人員等群體，進一步強化就業幫扶，完善就業服務，確保不發生規模性失業風險。

談到「三孩政策」，發改委社會司司長歐曉理說，將實施普惠托育專項行動，支持建設普惠性托育服務機構。

值得注意的是，先前中國國家能源局公布，1到9月全中國用電量累計6兆1,651億千瓦時（度），年增12.9%後，發改委也在20日，揭露中國的發電情況。

發改委數據顯示，今年1到9月，全中國規模以上工業發電6兆721億度，年增10.7%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%，成長速度仍低於用電量的增長。

此外，中國有16個省（區、市）用電成長速度超過13%，其中西藏、湖北、浙江、江西、青海、福建、陝西、廣東、四川、寧夏10個省（區）增速超過15%。

為解決用電問題，中國國家能源局綜合司於20日同時公告，要積極推動新能源發電項目發展，加快風電、光伏（太陽能）發電項目建設並網，增加清潔電力供應，既有利於緩解電力供需緊張形勢，也有利於助力完成能耗雙控目標，促進能源低碳轉型。

中國 就業 疫情

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