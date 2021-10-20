我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

海地黑道獅子大開口1700萬 美加傳教士肉票怎麼救？

工信部：中國車用晶片荒 Q4緩解

記者林汪靜／綜合報導

針對汽車晶片短缺造成汽車產量衰退問題，中國工信部發言人、運行監測協調局局長羅俊傑19日指出，已組建汽車半導體推廣應用工作組，多次召開工作協調會提升汽車晶片供給能力，預估第4季汽車晶片短缺將比第3季有所緩解。

澎湃新聞報導，中國國務院新聞辦昨日舉行前三季度工業和信息化發展情況記者會，羅俊傑指出，因為汽車晶片出現了短缺問題，確實有很多汽車企業出現減產或短期停產的問題，主要是受到汽車行業需求與晶片產業周期出現「錯配」，以及疫情、晶片生產企業出現了火災等多重因素綜合影響。

他表示，從統計數據來看，9月中國汽車產銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛，年降17.9%和19.6%，這個幅度是這些年來少有的。截至目前，中國汽車產業受晶片短缺影響仍較明顯，但綜合各種跡象，預計第4季將比第3季有所緩解，但還有部分結構性的問題。

他提到，中國工信部一直密切關注並積極應對汽車晶片短缺問題，提出了一些解決方案和意見。從目前來看，工信部已組建汽車半導體推廣應用工作組，多次召開工作協調會，充分發揮地方政府、整車企業和晶片企業的力量，加強供需聯繫和工作協同，共同來推動提升汽車晶片供給能力。

同時，在保障安全的前提下簡化有關程序、加快審核進度，即方便整車企業加快實現緊缺晶片替代方案的應用。

羅俊傑表示，下一步將繼續加強運行監測和分析研判，及時協調解決突出問題，支持企業透過工信部實施的便企服務措施來尋找多種替代解決方案。同時引導企業進一步優化供應鏈布局，提升汽車晶片綜合供給能力，提高供應鏈穩定性。

汽車 晶片 中國

上一則

串流獨尊Netflix 專家建議逢低可買進

下一則

強勢第3季財報加持 史指連升五日 緩解復甦擔憂

延伸閱讀

晶片到尿布、優格統統「飆漲」企業轉嫁成本給消費者

晶片到尿布、優格統統「飆漲」企業轉嫁成本給消費者
晶片危機波及蘋果 摩根大通下調iPhone銷售預估

晶片危機波及蘋果 摩根大通下調iPhone銷售預估
Google將推新手機Pixel 6 傳產量加倍、也採自研晶片

Google將推新手機Pixel 6 傳產量加倍、也採自研晶片
讓美高科技業再起 商務部長戴寶路華表 意義深重

讓美高科技業再起 商務部長戴寶路華表 意義深重

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
科技產業投資人預測，全球半導體微影技術龍頭商ASML明年市值可攀升逾5000億美元。（路透）

ASML股價將大漲？明年市值預測破5000億美元 追台積電

2021-10-13 00:52
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
美國總統拜登將在當地時間13日會見港口、工會、企業的代表，討論供應鏈所面臨的考驗，謀求協調各方可採取的行動，來解決供應鏈受擾的問題。 路透

拚了…美港口與零售物流業全天候營運 紓解供應鏈瓶頸

2021-10-13 08:30
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19

超人氣

更多 >
專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機
前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資

英相強生：我沒有「排華」 也不會拒絕中國投資
蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨

蘋果發表新品「擦拭布」要價19美元 已經熱賣到缺貨