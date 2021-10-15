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中國電子菸龍頭 控美加38家企業侵權

記者戴瑞芬／綜合報導

中國電子菸龍頭思摩爾國際披露，已正式向美國國際貿易委員會（ITC）提起了337調查申請，指控美國、加拿大等地38家企業及個人侵犯其專利及商標權，請求ITC發布排除令和禁止令。這是中國企業首次獨立作為原告，透過337調查程序主動起訴海外企業。

據了解，此次受控方涉嫌侵犯思摩爾陶瓷霧化芯技術的三項專利和一項商標。

337調查是ITC根據美國「1930年關稅法」第337節及相關修正案進行的調查，主要針對對美出口、在美進口或在美銷售過程中的知識產權侵權行為，以及其他不公平競爭行為開展的調查，屬於海外專利侵權訴訟的範疇。

每日經濟新聞報導，相比於傳統的美國聯邦法院專利侵權訴訟，337調查審理時間更短（通常12個月至18個月作出最終裁決），原告更易拿到包括排除令（exclusion orders）等在內的強有力的支持性判決，且337調查不會因為其他程序的啟動（如涉案專利的無效程序）而暫停。

美國市場是全球電子霧化的最大市場，今年9月，全球最大的電子菸消費市場美國繼續開始重拳整治電子菸行業。

美國 中國 加拿大

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