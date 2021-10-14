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中國限制粗鋼產量 下令減30%

記者戴瑞芬／綜合報導

中國鋼鐵冶煉也要限產了，工信部和生態環境部13日點名京津冀及周邊地區鋼鐵行業要執行錯峰生產，將自11月15日起執行為期四個月至2022年3月15日。官方設定目標將壓減粗鋼產量30%，且嚴令錯峰時須停產，不得減負荷生產代替。

中國即將進入冬季採暖，節能減排拉警報，工信部因此為能耗雙控下猛藥，通知鋼鐵行業錯峰生產實施範圍包括北京市、天津市以及河北省、山西省、山東省、河南省等轄內共2+26個城市。

鋼鐵行業錯峰生產將分兩階段，第一階段為11月15日至2021年12月31日，確保完成粗鋼產量壓減目標任務；第二階段為2022年1月1日至3月15日，以削減採暖季增加的大氣汙染物排放量為目標。官方計畫，錯峰生產將至少壓減粗鋼產量約去年同期的30%。

通知要求須以高爐設備「停產」為基礎，不得以「減負荷生產」方式代替；與高爐配套的焦爐、燒結、球團、石灰窯等生產設備錯峰生產比率，不得低於高爐錯峰生產比率。並鼓勵各地借鑒河北武安去產能「賽馬機制」方式實施錯峰生產，運用經濟互補手段，確保設備真停和產量真減，各地可協調企業輪流排產，但輪流排產企業不得超負荷生產。

督促企業認真執行相關規定，將錯峰生產實施方案納入鋼鐵企業排汙許可證管理，對不按證排汙、不執行錯峰生產、錯峰生產期間超總量排汙的企業加大處罰力度。

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