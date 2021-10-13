八家房企 踩到中國官方打房三條紅線

法國外貿銀行12日最新報告，揭露中國 房地產商中，在今年上半年為止，至少有八家觸及中國監管部門對房地產業畫出的三條紅線。除了中國恒大 ，還有綠地控股、華夏幸福、富力地產、泰禾集團、藍光發展、泛海控股、中天金融。

另外，至少有29家中國房地產業者，踩到中國官方的至少一條到兩條紅線。

中國恒大危機受到關注，債權人還款待遇不同。報告中指出，中國恒大預售占中國房地產投資資金來源的 54%，然而監管收緊導致 2021 年 8 月房屋銷售年降 19%。恒大約有120到150萬在建單位，此外，家庭投資者也可能購買恒大發行的理財產品（價值約為60億美元）。因此購房者、家庭投資者排在還款的最優先順序別。

其次，供應商的支持是保證建築工程能夠持續進行的關鍵，但恒大拖欠的帳款數額巨大。應付帳款和商業票據占恒大總負債的比率從2016年的21% 飆升至2020年的43%，反映出恒大經營環境的艱難。恒大在上游（如金屬和建材）和下游（如家電）擁有超過8000家供應商。

因此，法國外貿銀行認為，預計在償還供應商的短期債務方面，政府可能會向恒大伸出援手，以便完成在建項目。

最後，向恒大貸款的金融機構和債券 投資者還款優先次序可能較低。恒大占中國貸款總額的1.3%（500億美元），發行債券占在岸債券總額的0.1%（80億美元）。另一方面，恒大在離岸債券市場的份額更大，為1.9%（200億美元）。而恒大償債歷史表明，在岸債券持有人的優先順序高於離岸，這可能與在岸市場對中國經濟的重要性有關。

除了美元債券未能償還外，另一個跡象是，恒大出售盛京銀行股份的交易中，海外債權人排在最後，籌集資金需要優先用償還恒大對盛京銀行的欠款。這應該被解讀為在岸投資者享有更高的還款優先權。