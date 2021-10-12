美中爭太陽能產業 台廠受惠

美國嚴打中國太陽能業轉單台廠效應正式引爆，元晶、聯合再生均證實近期輸美訂單增加。（本報資料照片）

美國 嚴打中國大陸太陽能業轉單台廠效應正式引爆，台灣 前兩大太陽能廠元晶、聯合再生均證實，近期不僅輸美訂單明顯增加，眾多原本並非客戶的美國經銷商也瘋狂上門談訂單，台灣太陽能廠訂單塞爆，滿到明年首季無虞，以聯合再生銷美數量最多，成為大贏家。

「這次轉單效應來真的」，業者私下透露，美中爭端由先前以半導體、5G等領域為主戰場，今年起拜登 政府大刀砍向太陽能業，先是參議院通過禁止全球最大多晶矽產地新疆生產的多晶矽輸美，又有美國太陽能業請願要求拜登政府嚴查陸企轉至東南亞生產以避免輸美高關稅的漏洞。

業界估計，美國一年太陽能裝置量約為18至20GW（10億瓦），其中約85%仰賴陸企，中企則以東南亞據點出貨，若美方確定針對東南亞陸廠徵收高關稅，市場預期有高達17GW的訂單將重新分配，這遠比台灣一年太陽能內需裝置量高七、八倍以上，對台廠「非常補」。

在全球倡議零碳排的聲浪高張下，中國大陸為全球最大太陽能生產地，遭遇美方強硬態度，引發太陽能供給失衡的壓力，也讓美國太陽能系統與經銷業者緊張，台灣為全球第二大太陽能製造國，成為美方「討救兵」的重點對象。

聯合再生目前為台灣最大太陽能產品銷美廠商，該公司證實，美中科技戰先前一度引發供應鏈吃緊的前車之鑑，這次拜登政府嚴打大陸太陽能業，美國太陽能相關經銷商為防止過度倚賴大陸產品可能出現斷貨危機，在分散風險的考量下，經銷商積極擴大非陸系太陽能模組供應商，使美國客戶拉貨力道顯著轉強，且逐月增加。

聯合再生透露，目前以太陽能模組產品銷美狀況最好，主因目前美國當地幾乎沒有模組廠，仰賴進口比重相當高，聯合再生在美國的客戶經銷商及系統商二者都有，近期接洽的新客戶以經銷商進度較快，有機會從明年首季開始為新客戶出貨。

另外，太陽能關鍵原物料與耗材價格近期暴漲，同步掀起太陽能業新一波漲價潮，更傳出已有大陸太陽能廠開始暫停報價，以隆基綠能為首的五大太陽能巨頭同步示警，「太陽能板即將面臨供應短缺」；台廠則採取「滾動式報價」，亦即「漲價幅度不設限、並且可隨時調整」，主要與客戶協議敲定為主，反映這波漲價熱潮。