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恒大汽車增資5億美元 首車明年出廠

記者陳政錄／綜合報導

中國恒大集團身陷債務危機之際，旗下曾被官媒新華社點名「紙上造車」的恒大新能源汽車，11日在召開合作夥伴大會，公告品牌恒馳5首車，將於2022年初在天津工廠下線出廠，引發各界關注。

在中國，汽車「下線」代表該車型首車已從生產線上完全組裝，可以投放到市場對外銷售。

據恒大官網，恒大新能源汽車在天津生產基地召開戰略合作夥伴大會，除當地官員外，還有博世、安通林、日立等合作企業代表出席。財聯社引述恒大汽車總裁劉永灼，在會上通報的造車進展，表示公司已打響為期三個月的攻堅戰，確保恒馳5首車於明年初，在天津工廠下線。

值得注意的是，據工商登記平台天眼查最新資訊顯示，恒大新能源汽車投資控股集團有限公司，也發生了變更，註冊資本由20.15億美元增至25.15億美元，增加了5億美元，幅度達24.81%。

恒大新能源汽車於2019年1月成立，由在港股發行的恒大新能源汽車控股（香港）有限公司間接全資控股。此外，恒大恒馳新能源汽車研究院（上海）有限公司，也於10月8日出現工商變更，註冊資本由人民幣1億元增至10億元，增幅高達900%。

為確保車輛如期生產，劉永灼還說，公司已從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英前來支援。

一名參會的恒大汽車供應商透露，雖然目前困難重重，但恒大沒有放棄造車。在此之前，恒大汽車曾於9月22日，向技術人員授出3.24億股認股權，占公司股本3.31%，以留住人才。

但在將資源全力聚焦恒馳5的同時，「晚點 LatePost」先前報導，恒大汽車旗下與恒馳5、恒馳6兩款車無關的研發人員，以及上海和廣州南沙製造基地的大部分生產人員，在十一長假前，就被通知「帶薪休假」或「帶薪輪休」，一直到月底。

恒大汽車股價今年在港股震盪走跌，近6個月來跌幅高達94.37%，11日則以漲幅2.03%，報港幣3.51元收盤，市值現港幣342.89億元；另一方面，傳擬將股權售予廣東地產商合生創展的恒大物業，以及中國恒大，則繼續停牌至今。

恒大集團 汽車 中國

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