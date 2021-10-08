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恒大危機後… 中國房市雙向調控 限漲又限跌

記者陳政錄／綜合報導
中國房市呈現「限漲又限跌」的矛盾情況。(中新社資料照片)
中國房市呈現「限漲又限跌」的矛盾情況。(中新社資料照片)

2021年中國房市在恒大的債務危機爆發後，一夕風雲變色，為避免步上後塵，不少房地產企業在建案過剩的城市降價促銷，導致官方一方面要抑制大城市房價過熱，還要阻止部分三、四城市房市崩盤，呈現「限漲又限跌」的矛盾情況。

據統計，7月以來，中國已有九個城市，發布房價的「限跌令」。以最新發布「限跌令」的河北張家口市為例，當地市中心，房價從頂峰的每平方公尺1.3萬元人民幣（約2013美元），降到8000元，下半年以來，多個建案紛紛優惠出售，打六折、七折，送車位和裝潢。

另湖南岳陽，也因房企賣新屋價格，從每平方公尺8000元，跌到5000元，成為今年第一個限跌的城市，要求四個中心城區的新屋實際成交價，不得低於備案價的85%；近月，中國已有岳陽、桂林、菏澤、昆明、瀋陽、江陰、株洲、唐山、張家口等九個城市，發布限跌令，有地方主動約談企業，限制削價競爭。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍坦言，限跌令的做法，與房企經營壓力增大，為盡快回籠資金，採以價換量的方式的方式有關，對於官方而言，打價格戰、惡意違規競爭，可能擾亂市場秩序，也影響品質較好的同業，發生企業劣幣驅逐良幣等問題。值得注意的是，與限跌相對應，今年以來，上海、廣州、深圳、東莞、無錫、寧波、成都、西安、金華、衢州、北京等至少11個城市，也發布二手房（中古屋交易）指導價，或限房價、「競地價」等措施，防止房市過熱。

從人口角度來看，發布限跌令的地區，如湖南岳陽等，都是常住人口每年減少的城市，幅度達7%左右，而限價的城市如上海、廣州、深圳、北京等，都是長期人口流入地區。

今年來，嚴厲的調控和債務風險使企業面臨破產，只好降價促銷，但當前房市進入雙向調控時代，當局穩字當頭，「穩房價、穩地價、穩預期」，防止大漲和防止大跌並存。

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