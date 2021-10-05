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中擬淘汰低效益產業 台廠突圍用三招應戰

記者簡永祥／台北5日電

中國大陸實施能耗雙控包括限電措施，台商密集地包括蘇州、昆工、廣東等各廠商日前配合限電停工，目前已暫告解除限電危機，但多數台商仍忐忑不安，認為大陸為達貿易制衡及碳中和目標，限制高能耗產業擴充及淘汰低效益產業，是必然趨勢，台商也將被迫採取降載生產、分散生產區域及外移至其他國家等三招應戰。

很多台商在大陸這波無預警限電，向大陸各工業區區管詢問，獲得的答案都不同，顯示「能耗雙控」未達標或能耗反增的省份自行決定。

包括湖南及廣東等發改委會，已相繼發出浮動調漲電價通知，是否代表大陸政策轉變？

目前在蘇州有生產半導體用導線架工廠的長華集團董事長黃嘉能說：「漲電價沒關係，因為漲電價，我可以把成本轉嫁漲導線架報價，但若限電或停電，工廠不能動，會很慘！」

崇越電董事長潘振提出觀察，大陸這波「能耗雙控」大限電，應是中澳貿易磨擦，為抵制煤價飆漲，大陸國企燃煤電廠為平衡虧本供電，採取激烈手段；為達成碳中和目標，未來還是會對外採購無煙煤發電並針對管控能控產業，提出指引及配套措施。

目前台商因應策略有三，除先接受短期漲價趕工外，綜合各台商的觀點及做法，被列為高能耗及汙染性高的廠商，即使復電，也將採取降載生產。其次，重新評估大陸生產據點未來可能面臨限電風險，另覓其他省市興建工廠，分散限電風險。

最後則是評估至第三國家包括東南亞泰國、菲律賓、越南及柬埔寨設廠，避免遭列入長期被限電的名單。

一家台商負責人表示，先前美中貿易戰，很多廠商，包括大陸企業，紛紛轉戰東南亞建立生產據點，避開歐美祭出的高關稅制裁，後來東南亞疫情爆發，加上美國也放寬管制項目，原本計畫從大陸外移的廠商，相繼喊停。

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