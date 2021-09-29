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中國拚建設「人才強國」 研發經費將大幅增長

記者陳政錄／綜合報導

中國中央人才工作會議於27到28日在北京召開，中共總書記習近平在會上重申18大以來，黨的八條人才發展戰略，並對如何建設成「人才強國」，提出中國要在2025年實現研發經費投入大幅增長、2030年高質量發展人才制度體系基本形成、2035年位居世界前列的三階段目標。

習近平提出三個時間點的分階段目標，一是到2025年，全社會研發經費投入大幅增長，科技創新主力軍隊伍建設取得重要進展，頂尖科學家集聚水平明顯提高，人才自主培養能力不斷增強，在關鍵核心技術領域擁有一大批戰略科技人才、一流科技領軍人才和創新團隊。

二是到2030年，中國適應高質量發展的人才制度體系基本形成，創新人才自主培養能力顯著提升，對世界優秀人才的吸引力明顯增強，在主要科技領域有一批領跑者，在新興前沿交叉領域有一批開拓者；三是到2035年，形成中國在諸多領域人才競爭比較優勢，國家戰略科技力量和高水平人才隊伍位居世界前列。

習近平進一步提到，加快建設世界重要人才中心和創新高地，需要進行戰略布局，例如在北京、上海、粵港澳大灣區建設高水平人才高地，一些高層次人才集中的中心城市，也要著力建設吸引和集聚人才的平台，展開人才發展體制機制綜合改革試點，集中國家優質資源重點支持建設一批國家實驗室和新型研發機構，發起國際大科學計劃，為人才提供國際一流的創新平台，加快形成戰略支點和雁陣格局。

習近平還強調，要深化人才發展體制機制改革，賦予科學家更大技術路線決定權、更大經費支配權、更大資源調度權。同時，要深化科研經費管理改革，和堅持長遠眼光，培養高層次複合型人才等，並發揮國家實驗室、國家科研機構、高水平研究型大學、科技領軍企業的國家隊作用。

中國 習近平 北京

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