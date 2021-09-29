8月中國工業企業利潤年增10.1% 創11個月低點

8月中國工業企業利潤年增10.1%，比7月回落6.3個百分點，降至去年10月以來最低水準。（取材自中新網）

中國 國家統計局公布數據顯示，8月中國工業企業利潤 年增10.1%，比7月回落6.3個百分點，降至去年10月以來的11個月最低水準，高技術和消費品製造業利潤增速均進一步放緩。

不過，大宗商品價格居於高位，帶動採礦業和原物料製造業利潤保持較高增速。

中國國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，中國局部地區仍有散發疫情 ，大宗商品價格整體高位運行、國際物流成本較高、晶片短缺等問題仍在推高企業成本，企業利潤持續穩定恢復面臨較多挑戰。

累計今年1到8月，工業企業實現利潤年增長49.5%，從企業類型來看，中國國有企業利潤增速最高，私營企業最低。1到8月，國有控股企業實現利潤總額人民幣1兆7748.5億元(約2747億美元)，年增86.9%；股份制企業利潤總額3兆9792.4億元，增長54.9%；外商及港澳台商投資企業利潤總額1兆5139.3億元，增長37.5%；私營企業利潤總額1兆6429.6億元，增長34.4%。

數據指出，1到8月中國41個工業大類行業中，37個行業利潤總額較去年同期呈現增長，一個行業轉虧為盈，一個行業持平，兩個行業下降。

8月中國採礦業、原物料製造業利潤分別年增長1.84倍、39.6%，具體來看，煤炭行業利潤年增長2.41倍，油氣開採行業利潤年增長2.57倍，有色、化工行業利潤分別增長98.9%、66.5%。但高技術製造業利潤8月年增長17.5%，遠低於7月的37.9%和上半年的62%。

受新冠疫苗需求持續旺盛帶動，醫藥製造業利潤8月單月年增長70.5%。

而消費品製造業利潤增速進一步放緩，8月年增長14.4%，7月為18.6%、上半年為38.6%。

朱虹表示，接下來要抓好常態化疫情防控工作，深化供給側結構性改革，落實大宗商品保供穩價、減稅降費等措施，推動科技創新。