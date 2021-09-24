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北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

房貸違規 半個月開24張罰單

記者陳政錄╱綜合報導

中國管控房地產市場動作不斷，繼恒大泡沫被搓破後，據銀保監會數據統計，9月以來，官方已對銀行機構開出24張涉房貸的違規罰單，罰金合計人民幣1600萬元（約247.6萬美元），另一方面，雲南、海南、廣東、河北等地陸續推出整治市場秩序三年行動等方案，確保「房住不炒」。

銀保監會數據顯示，9月1日以來截至18日，全中國18日內向銀行開出24張明確涉及房貸款違規的罰單，最高金額是在7日，由上海銀保監局發出。

罰單內容明列，上海某股份銀行違規向資本金不足的房地產項目發放貸款、個人住房租賃貸款嚴重違反審慎經營規則等，被處以責令整改，並處罰沒款人民幣520萬元。

響應中央政策風向，中秋假期前，大陸江西省發布「持續整治規範房地產市場秩序三年行動方案」，涵蓋房地產交易各個環節；據證券日報統計，近期已有雲南、海南、廣東、河北、安徽、福建等省分，相繼發文規範整頓房地產市場秩序。

易居研究院智庫研究中心總監嚴躍進表示，住建部提出，「力爭用三年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉」下，多地為實現穩地價、穩房價、穩預期目標，陸續推出升級版調控新政。

中國國民經濟研究所所長樊綱說，問題早解決比晚解決好，越拖問題造成的風險和影響可能越大。

但他也補充，中國城市化進程遠未結束，大量農村人口和小城市居住人口要向大城市、城市群集中，帶來遷移性需求，如何滿足這部分人的住房需求，仍是市場要解決的問題。

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