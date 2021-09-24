上海美國商會調查 近六成美企將加碼在中投資

調查顯示，美商對中國商業環境看法的樂觀達到三年來的新高。圖為特斯拉在上海車展。(歐新社資料照片)

上海美國 商會聯合普華永道（PwC）23日發布《2021年中國 商業環境調查》，有別於外界看衰中美競爭、疫情影響和政策調控下，外資企業在華經營的挑戰，調查顯示，有59.5%的受訪企業預計2021年會加碼在中國的投資 ，比率較去年同期增加30.9%，另有82.2%預期營收將實現增長。

這項年度調查顯示，美商對中國商業環境看法樂觀已恢復到貿易戰前，三年來的新高。

美中貿易戰在2019年開打，美國對中國祭出懲罰性關稅和技術制裁名單，中國也還以顏色，美中貿易關係跌落谷底。事隔三年，美中新階段貿易談判還遙遙無期，但美商對中國市場已經重拾信心。

《2021年中國商業環境調查》是由上海美國商會對會內338家，遍布中國各地的美資企業代表，在今年6到7月，就經營業績、業務前景、投資計畫、營運挑戰、人員規模以及經貿政策等一系列話題進行調查後，得出的結果。

有59.5%的受訪企業預計，2021年在中國的投資量將高於2020年；77.1%的受訪企業在2020年實現盈利；82.2%的受訪企業預計2021年營收，將較去年增長；69.7%預計未來三到五年內，公司在中國的營收增長，將超過全球其他市場的表現。

另有78%的企業，表示對於中國市場未來五年商業展望的看法是「樂觀或稍微樂觀」，比2020年時高出約20個百分點，回復到2018年中美貿易戰發生前水準。

對於新冠疫情爆發後，是否衝擊美資企業在中國的生產線、供應鏈布局。調查顯示，在125家製造業企業中，有72%在未來三年內，並無將生產遷出中國的計畫。

另在28%有轉移計畫的企業中，兩家美資企業打算在未來三年內，完成全部生產活動的轉移，但沒有企業表明是要移回美國。

但政策透明度方面，只有46.7%認為稱中國監管政策環境透明，低於2020年的51.4%。

上海美國商會會長季愷文表示，中國商業環境在去年疫情受控後，迅速復甦。他也提醒，疫情蔓延帶來的部分影響仍在延續，比如不少受訪美資企業，員工委派仍因出入境政策受到限制。

普華永道中美跨國企業業務部主管合夥人原遵華表示，隨著2021年預期投資規模的增加，預計將有更多企業集中透過優先投資銷售和營銷，以及數據技術行業，贏得中國消費者的青睞。