美價格飆 中國成石化產品出口國

中國8月罕見石化產品出口大增。圖為中石油大連石化廠。（路透資料照片）

中國 罕見成為石化產品出口國，因美國 發生一連串的供應鏈中斷問題，導致這個全球最大石化產品出口國的供應價飆漲。

中國將丙烯運往拉丁美洲，8月整體出口比2020年全年的兩倍還要多，改變了貿易流向。根據產業諮詢顧問FGE估計，美國8月供應價每噸最多比中國高出1000美元，差距至今仍舊「非常大」，導致墨西哥 在內國家紛紛轉向亞洲取得較便宜的供應。

這與美國的價格一般會高於中國的情況，形成鮮明對比。美國通常是丙烯等產品的全球最大出口國，但因2月冬季風暴、電廠當機，以及兩場颶風等因素，產出受創。

根據政府數據，中國8月出口3萬1000噸丙烯，以哥倫比亞和墨西哥為主要目的地。相較下，2020年全年才1萬3000噸。自千禧年以來，中國的煉製產能增加到近3倍，但可望繼續消耗其大部分的石化產品。

FGE資深分析師Armaan Ashraf說，「中國仍將是淨進口國，會維持赤字」。中國去年進口250萬噸丙稀，200萬噸其他石化產品—乙烯—供給內地石化廠。這些產品經處理後製成各式塑膠，用在醫療口罩到汽車內裝的所有地方。

中國的丙烯最近也向西流，8月時包括希臘、西班牙、德國和法國，雖然數量比拉美少。歐洲的工廠停工，不管是計畫或未經計畫的，已使市場供應緊張，並推升價格，讓中國產品變得有吸引力。

駐上海的Wood Mackenzie顧問Kelly Cui表示，「這是套利，不代表中國的石化產品有盈餘」。