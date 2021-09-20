中日電池材料廠 對手變牽手 搶攻電動車商機

日本電動車 （EV）材料龍頭廠旭化成宣布，攜手上海恩捷新材料科技（恩捷股份）合資在中國 江西省設廠，生產蓄電池隔膜。預計2022年上半年投產年產能為1億平方米，到2028年提高到年產10億平方米。

十年前壟斷中國電動車鋰電隔膜市場的日廠旭化成，如今向中國一家獨大、也是全球鋰電隔膜龍頭的恩捷股份遞出橄欖枝，要合資建廠共同開拓市場。

恩捷股份繼收購LG化學生產線，拿下日本帝人塗覆材料相關專利，成為寧德時代、LG、松下等全球龍頭供應體系，占據重要供貨地位；還切入大眾MEB、特斯拉上海等車企核心供應鏈；去年又抓住日韓貿易關係緊張時機，進軍三星 SDI供應鏈，搶奪日本旭化成的訂單。日廠風光不再，乾脆化敵為友，進一步結盟合作。

2013年成立的恩捷股份，前身為包裝印刷的雲南創新新材料集團，2017年收購上海恩捷，變更為恩捷股份；2019年收購蘇州捷力，跨界收購進入鋰電行業，現已發展為中國一家獨大、全球鋰電化工隔膜龍頭。

鋰電池隔膜是電池四大材料中，毛利率最高且目前最具發展潛力的產業。鋰電隔膜是鋰電池正負極之間的一層薄膜，在鋰電池進行電解反應時，隔膜可分隔正負極，防止短路現象的發生，同時允許電解質離子自由通過。隔膜的成本約占鋰離子電池成本的10%，但毛利率可達50%-60%。

近年中韓鋰電出頭寧德時代、LG、三星等新能源擴張發展，加速電動車及儲能市場增長均遠超預期，帶動鋰電隔膜供應體系向中國恩捷股份、星源材質，及韓國W-Scope、SKI等轉移。

旭化成因此攜手恩捷股份合資在江西建廠，恩捷股份出資51%，旭化成出資49%。新工廠將面向大型蓄電系統生產低成本隔膜。計畫2022年上半年投產，最初的年產能為1億平方米，計畫到2028年提高到年產10億平方米。

恩捷股份的鋰電隔膜年出貨量約13億平方米，出貨量和市場占有率均為全球第一。主要客戶包括寧德時代、比亞迪、國軒、孚能、力神等主流鋰電池企業，以及松下、三星、LG化學等國際鋰電池巨頭。

截至目前，恩捷股份在上海、珠海、江西、無錫、蘇州五大基地，共建有46條隔膜生產線，產能達到33億平方米，產能規模位居全球第一。