德半導體重鎮停電 台積電可望獲車用超急單

德國半導體生產重鎮德勒斯登本周發生短期停電，對吃緊的晶片產能影響逐步浮現。（美聯社）

德國半導體生產重鎮德勒斯登本周發生短期停電約二個小時，對吃緊的晶片產能影響逐步浮現。業界人士指出，短期停電影響不少車用整合元件（IDM）大廠當地生產中斷，後續產線雖重啟，但車用半導體供給第三季已添波折，如今更牽動第四季供應鏈 調度。

業界觀察，車用半導體供應鏈認證複雜，少數符合生產資格且擁有新增成熟製程的大廠是台積電 ，可望拿到車用IDM大廠的超急單。對於相關傳聞，台積電17日並未評論，也未更新對車用半導體市場看法。

業界觀察，車用供應鏈缺料始終未解，近期還有東南亞疫情封城、德國汽車 電子與半導體生產大本營停電等干擾，供應調度變數多，車用供應鏈供需遲遲無法回到常態。

產業人士指出，今年汽車銷售大幅成長，汽車電子需求在今年上半年強勁復甦，但過去IDM大廠力行低庫存策略，現在追加車用晶片來不及，品牌廠吃到苦頭。原先寄望在產能跟上後，第三季車用零組件可恢復較正常出貨，但車電供應鏈消息顯示，供需失衡改善情況恐不如預期好。

台積電原先在7月法說會曾提到，上半年將車用MCU產量提升，年增30%，今年全年車用MCU產量年增60%，希望採取相關應變措施來改善客戶車用半導體元件短缺現象。

近期車用電子大廠受德勒斯登停電干擾，再次影響全球車用半導體恢復速度。依德國地方媒體消息，德勒斯登13日意外停電，部分區域緊急復電後又跳電，整體影響實際超過二個小時。業界估計，車用半導體仍由IDM大廠主導，該區域是生產重鎮，包括英飛凌、博世等都還在評估狀況，使車用半導體供給再添波折。

依英飛凌說法，廠區兩條產線14日重啟，但重新恢復滿載生產需要一段時間，不清楚實際損失金額，重新啟動生產成本非常高，英飛凌會全力以赴控制損失。

博世指出，緊急電源啟動仍無法支援生產，13日下午才重啟生產，實際影響仍在評估。